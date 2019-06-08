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NBA冠軍戰／范弗利特IG曬斷牙　Drake：兄弟用我健保啊

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▲范弗利特IG曬斷牙照。（圖／翻攝自IG／fredvanvleet）

▲范弗利特IG曬斷牙照。（圖／翻攝自IG／fredvanvleet）

記者張曜麟／綜合報導

暴龍在8日的總冠軍戰G4成功擊退勇士，系列戰取得了3比1絕對領先，不過本戰多倫多重要替補范弗利特(Fred VanVleet)卻在末節意外遭到李文斯頓(Shaun Livingston)重擊臉部，當下臉部馬上噴血牙齒也被打斷，賽後他在IG放上自己斷牙照，暴龍鐵粉德瑞克(Drake)見狀也不忘去留言調侃。

范弗利特在東區冠軍戰復甦後，狀態延續到了總冠軍戰，在前3戰他場均可以貢獻14.3分，G4他狀況也很火燙，不過到了決勝節才開局不到3分鐘，他在爭搶籃板時就遭到李文斯頓打傷臉部，倒地後眼角馬上爆血，還被拍到牙齒掉在地上，最後范弗利特縫了7針後回到場邊，但並沒有在次出賽，留下了8分、4籃板、6助攻的數據。

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賽後范弗利特在IG上PO了自己斷牙照片，並寫下，「我需要立刻修復我的牙齒」，見到這樣狀況的德瑞克，向來嘴砲的他也不忘在底下調侃，「該死的，我的好兄弟，你可以用我的免費健保啊」，這話一出，就連暴龍官方IG也在底下留言一個笑臉的圖片，儘管德瑞克在開玩笑，但也不難看出這名暴龍鐵粉對於多倫多軍團的熱愛，同時也證明德瑞克跟暴龍球員的關係都非常好，

▲暴龍范弗利特。（圖／達志影像／美聯社）

▲范弗利特遭重擊爆血。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA總冠軍戰暴龍范弗利特
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