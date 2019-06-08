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NBA冠軍戰／運彩開盤暴龍G5封王　所有玩法看衰勇士

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▲暴龍雷納德、羅瑞，勇士湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍被看好G5封王。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

總冠軍戰G4勇士在主場遭到暴龍以105比92攻破，系列戰已經處在1比3的絕對落後，多倫多軍團完全打臉外界一面倒的看衰，而台灣運彩也開出了G5的盤，並且看好暴龍可以在主場封王。

原先已經取得2比1領先的暴龍，8日持續作客灣區，但他們卻在上半場一路被壓著打，不料易籃後卻煥然一新，全隊卯起砍分光第3節就比勇士多得了16分，最終靠著雷納德(Kawhi Leonard)36分帶領，暴龍也2度攻破甲骨文球場，將帶著3比1的領先回到多倫多展開G5。

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已經取得絕對優勢的暴龍，也讓運彩看好他們能在主場封王，在讓分玩法，暴龍讓3.5分，賠率1.75、勇士受讓3.5分，賠率也是1.75；有別於讓分玩法的相同賠率，在不讓分玩法，若押暴龍獲勝，賠率則是1.45、勇士獲勝，賠率2.15。

另外在勝分差玩法，過去4戰運彩皆一面倒的看好勇士可以獲勝，不論在任何分差皆看衰暴龍，不過目前暴龍氣勢超旺，又將回到主場，這也讓運彩首次在勝分差玩法看好暴龍。押暴龍贏1至5分，賠率4.00，這是最被看好的情況、暴龍贏6至10分，賠率4.25、暴龍贏11至15分，賠率5.25；勇士贏1至5分，賠率4.50、勇士贏6至10分，賠率6.00、勇士贏11至15分，賠率8.75。

第一節玩法，暴龍獲勝賠率1.65，勇士獲勝賠率1.93；上半場玩法，暴龍獲勝賠率1.55，勇士獲勝，賠率2.00，所有玩法上，運彩已經一面倒看衰勇士。

▲勇士湯普森、柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士首次被全面看衰。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA冠軍戰勇士暴龍
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