不斷更新／包林傑3局遇亂流丟3分　4局統一3：0富邦

▲統一獅陳重羽3下敲出安打並帶有球隊第1分。（圖／記者李毓康攝）

記者黃詩崴／綜合報導

富邦悍將8日作客交手統一獅，近況火燙的富邦派出新洋投包林傑掛帥先發，這是包林傑中職一軍的初登板，富邦在先發打線方面讓張正偉、林益全等主力輪休。統一則是推出本土左投江辰晏先發應戰。2下黃恩賜擊出中外野深遠飛球遭到林哲瑄美技接殺。3下包林傑控球失準出現3次保送，統一也趁勢敲出3支安打攻下3分，4局結束，統一3：0富邦。

1局上，富邦進攻，王正棠投手正面滾地遭刺殺，李宗賢中外野飛球遭接殺，胡金龍一壘滾地遭刺殺。

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1局下，統一進攻，陳重羽選到四壞保送，蘇智傑游擊滾地野選上壘、一壘跑者遭封殺在二壘前，陳鏞基遭到三振，蘇智傑盜二壘失敗遭觸殺。

2局上，富邦進攻，蔣智賢三壘滾地遭刺殺，林哲瑄選到四壞保送，高孝儀右外野飛球遭接殺，申皓瑋游擊滾地遭刺殺。

2局下，統一進攻，潘武雄游擊反彈球遭刺殺，郭阜林右外野飛球遭接殺，黃恩賜中外野深遠飛球遭林哲瑄美技接殺。

3局上，富邦進攻，陳凱倫二壘反彈球遭刺殺，林宥穎遭到三振，王正棠一壘反彈球遭刺殺。

3局下，統一進攻，潘彥廷左外野界外飛球遭接殺，郭峻偉選到四壞保送，莊駿凱三壘反彈球形成內野安打、一壘跑者繞二壘遭妨礙跑壘上到三壘，陳重羽左外野一壘安打帶有1分打點，蘇智傑選到四壞保送形成滿壘，陳鏞基選到四壞保送擠回1分，潘武雄二壘反彈野選上壘帶有1分打點、一壘跑者遭封殺在二壘，郭阜林遭到三振。

4局上，富邦進攻，李宗賢遭到三振，胡金龍三壘反彈球遭刺殺，蔣智賢遭到三振。

4局下，統一進攻，黃恩賜遭到三振，潘彥廷二壘反彈球遭刺殺，郭峻偉一壘界外飛球遭接殺。

包林傑本季在二軍4場先發，戰績1勝2敗，21局被擊出31支安打，包括4支全壘打，20次三振，11次四死球，防禦率8.57，WHIP值1.95，今天則是一軍初登板。

江辰晏本季9場先發，戰績3勝3敗，49.1局被敲57安，包括7發全壘打，40次三振，19次四死球，防禦率4.01，WHIP值1.46，本季對過富邦3場，取得2勝1敗，對戰防禦率4.24，對戰被打擊率0.307。

富邦悍將先發打線如下，一棒二壘手王正棠、二棒游擊手李宗賢、三棒指定打擊胡金龍、四棒一壘手蔣智賢、五棒中外野手林哲瑄、六棒左外野手高孝儀、七棒右外野手申皓瑋、八棒三壘手陳凱倫、九棒捕手林宥穎。

統一獅先發打線如下，一棒右外野手陳重羽、二棒左外野手蘇智傑、三棒一壘手陳鏞基、四棒指定打擊潘武雄、五棒三壘手郭阜林、六棒游擊手黃恩賜、七棒二壘手潘彥廷、八棒捕手郭峻偉、九棒中外野手莊駿凱。