勇士初登板前先在3A丟2場　凱戈：時間不會太久

▲勇士簽下自由市場最大咖左投凱戈（Dallas Keuchel）。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

前美聯賽揚左投凱戈（Dallas Keuchel）以1年1300萬美元合約加盟勇士隊，他在休賽季一直保持「投一休四」的訓練狀態，儘管大聯盟本季初登板暫無時間表，但他相信很快就能夠回到球場上。

勇士8日正式宣佈簽下凱戈。根據大聯盟報導，他將穿上過往習慣的60號球衣，預計從3A開始投入比賽，為了移出40人名單空間，球團也將歐戴（Darren ODay）被放進60天傷兵名單。

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目前依照勇士球團規劃，凱戈在回到大聯盟之前，將在3A進行至少兩場比賽，因此本季初登板暫時還無時間表。「現在還沒有確切的時間，還不確定結果會是如何，不過按照我的調整模式，相信時間不會太久。」凱戈說。

「休賽季我不斷鍛鍊自己，維持住身體狀態。」凱戈在經紀人波拉斯（Scott Boras）的安排下，採取「投一休四」的節奏維持身手。據知名記者摩洛西（Jon Morosi）指出，凱戈每次模擬賽登板，平均投7局，球數控制在95球至105球之間。

勇士隊在春訓期間就密集觀察凱戈的狀況，先前也曾派出球探現場觀察，如果在3A登板狀況如預期，勇士最快在6月18日之前就會安排他進入大聯盟先發輪值，若假設他不慎在3A受傷，球團也預計將他放入大聯盟傷兵名單。