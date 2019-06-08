運動雲

>

勇士初登板前先在3A丟2場　凱戈：時間不會太久

ETtoday運動雲

▲▼凱戈（Dallas Keuchel）。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士簽下自由市場最大咖左投凱戈（Dallas Keuchel）。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

前美聯賽揚左投凱戈（Dallas Keuchel）以1年1300萬美元合約加盟勇士隊，他在休賽季一直保持「投一休四」的訓練狀態，儘管大聯盟本季初登板暫無時間表，但他相信很快就能夠回到球場上。

勇士8日正式宣佈簽下凱戈。根據大聯盟報導，他將穿上過往習慣的60號球衣，預計從3A開始投入比賽，為了移出40人名單空間，球團也將歐戴（Darren ODay）被放進60天傷兵名單。

請繼續往下閱讀...

目前依照勇士球團規劃，凱戈在回到大聯盟之前，將在3A進行至少兩場比賽，因此本季初登板暫時還無時間表。「現在還沒有確切的時間，還不確定結果會是如何，不過按照我的調整模式，相信時間不會太久。」凱戈說。

「休賽季我不斷鍛鍊自己，維持住身體狀態。」凱戈在經紀人波拉斯（Scott Boras）的安排下，採取「投一休四」的節奏維持身手。據知名記者摩洛西（Jon Morosi）指出，凱戈每次模擬賽登板，平均投7局，球數控制在95球至105球之間。

勇士隊在春訓期間就密集觀察凱戈的狀況，先前也曾派出球探現場觀察，如果在3A登板狀況如預期，勇士最快在6月18日之前就會安排他進入大聯盟先發輪值，若假設他不慎在3A受傷，球團也預計將他放入大聯盟傷兵名單。

關鍵字： 勇士凱戈
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

NBA冠軍戰／柯爾盼杜蘭特G5或G6回歸　KD發文引述一句話引關注

NBA冠軍戰／G4暴龍105比92逆轉勝　雷納德轟36+12超神

NBA冠軍戰／KD阿基里斯腱包冰塊　勇士隱瞞傷情？

日職／陳冠宇退場又登板？監督：他沒理解換投意思

中職／振總一句「你又沒斷掉」　張正偉生涯千場出賽

中職／球探認證最速男　陳晨威比大聯盟還快

讀者回應

﻿

最新新聞

1模仿王柏融　林政華猛打賞加分

2影／陽岱鋼開轟！單場4支4白搭

3補位錯未雙殺　伯納：我也想知道原因

4包林傑初登板　富邦、獅先發名單

5象對猿7連敗主因　伯納：我也10倍好奇

熱門新聞

1柯爾盼他G5或G6回歸　KD一句話引關注

2雷納德轟36+12　暴龍G4逆轉聽牌

3KD阿基里斯腱冰敷勇士隱瞞病情？

4陳冠宇突然登板？監督：他沒理解

5振總「你又沒斷掉」　張正偉千場出賽

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

陳晨威閃電快腿狂奔！跑出一支中右外野方向的場內全壘打 |06/05 統一 vs Lamigo 八局上

羅力主投6.2局失3分並送出5次三振拿下勝投 | 06_06 富邦 vs 兄弟 賽後

蔡桃貴開球選擇彭政閔的香蕉　蔡阿嘎：很有眼光

中華職棒30年_宣傳片

高國慶生涯初登板，讓兄弟本局無功而返｜06_01 統一 vs 兄弟 八局下

13歲Elly想買潮服...小S秒變臉！　堅持節儉教育：超過1千不能買

最有梗演習！酒駕男蛇行遇臨檢 各種「超ㄎㄧㄤ狡辯」警笑噴XD

癌末父扛家「烈日擺攤」只賺幾十塊　癌細胞擴散全身 !完全聽不見...

終於等到志玲姐姐結婚　閃嫁AKIRA要幸福唷

男選手飆唱《涼涼》一秒切換女聲！　潘瑋柏超吃驚：是不是有雙重人格
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366