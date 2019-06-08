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U18對抗賽／李晨薰、潘文輝尬球速　藍隊首戰開胡

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▲U18藍白對抗賽，潘文輝。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U18藍白對抗賽，潘文輝。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

U18藍白對抗賽8日在嘉義縣稻江棒球場開打，藍隊雙強投李晨薰、潘文輝相繼登板都飆出146公里，藍隊靠著何恆佑、鄭宗哲、林吳晉瑋、蔡佳諺雙安串聯，以6比2取勝。

藍隊首局就發揮，面對白隊先發投手曾峻岳，何恆佑、鄭宗哲安打攻佔得點圈，林辰勳2分打點安打，白隊2局下反攻，李晨薰觸身球砸中平鎮隊友林子豪，然後被王浩軍安打，白隊追回1分。

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▲U18對抗賽，林志光、林吳晉瑋。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U18對抗賽，林吳晉瑋。（圖／記者楊舒帆攝）

6局上鄭宗哲快腿內野安打上壘，再演出盜壘成功，林吳晉瑋二壘安打推進，蔡佳諺安打帶回1分，6局下白隊面對藍隊第二任投手林昱珉，李灝宇選到保送上壘接著盜上二壘，林子豪安打推進上三壘，石偉誠二壘滾地球送回1分追成2比3。

不過藍隊9局上打線再發威，趁白隊第三任投手李慶隆控球不穩投出兩保送後，埋伏在第9棒的林志光掃出2分打點安打，再把比數拉開，林瑞均安打再添1分，將比數拉開至4分差。

藍隊先發投手李晨薰投4局，被敲4安打，奪4次三振，失1分；左投林昱珉中繼3局，被敲2安打，奪4次三振、2次四死球保送，失1分；潘文輝投2局，僅被敲出1安打無失分。白隊投手曾峻岳投4局，被敲5安打失2分，奪3K，第二任投手黃弘毅投3局，被敲3安打，奪1K，失1分，李慶隆被敲2安打，有2保送，失3分。

▲U18對抗賽，林志光、林吳晉瑋。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U18對抗賽，林志光。（圖／記者楊舒帆攝）

總教練周宗志在藍白對抗賽都不執行作戰，在場邊仔細觀察球員表示，他透露，「李晨薰看起來沒有實戰感覺，王貞治盃以後就休息，以休了3個禮拜後的投球來看，這樣是還好，速度也有展現出來，只是均速沒那麼好而已。」

至於潘文輝才剛結束玉山盃，16歲年紀飆速153公里成為亮點，比賽剛結束沒多久，球速也維持在他的水準，周宗志說，「剛比完賽，狀況維持不錯，指叉球投得比較好，玉山盃時他丟指叉球會偏高，但今天看起來都能引誘打者，揮空率不錯。」

藍隊打擊表現平均，何恆佑、鄭宗哲、林吳晉瑋、蔡佳諺，白隊則以首棒林政華猛打賞最出色，林子豪也有2支二壘安打演出，值得注意的是比賽後段替補球員有讓平時二刀流的投手出賽，陳柏毓、王彥程、林子崴都有上場揮棒，讓他們試試看，不過沒有安打表現。

▲U18藍白對抗賽，李晨薰。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U18藍白對抗賽，李晨薰。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： U18藍白對抗賽李晨薰潘文輝
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