馬刺想再次交易迪羅臣　有意追求溜馬射手波格丹維奇

▲馬刺想交易迪羅臣。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

NBA總冠軍戰正如火如荼的進行，不過已經進入休賽季的球隊也都開始著手在今夏自由市場以及選秀進行補強，根據《ESPN》薪資專家馬克斯(Bobby Marks)透露，馬刺今年可能會為了清空薪資空間，在今夏將迪羅臣(DeMar DeRozan)交易，而黑衫軍最想得到的就是溜馬射手波格丹維奇(Bojan Bogdanovic)。

馬刺在本季從暴龍得到了迪羅臣，雖然DDR本季場均可以攻下21.2分’6籃板、6.2助攻，到季後賽場均則上升到22分，雖然數據相當漂亮，但馬刺卻想要再次把迪羅臣送走，馬克斯透露，「已經有3名與馬刺有密切關係的人告訴我，迪羅臣目前已經被放上交易平台。」迪羅臣目前與馬刺還有2年合約，在下季他的薪水高達2774萬美元，最快在明年夏天就可以跳出合約成為自由球員。

請繼續往下閱讀...

馬刺現在想要在自由市場交易DDR，就是為了要清出薪資空間，目前馬刺下季球員薪資約為9770萬美元，若交易迪羅臣，將可讓薪資下降到7000萬美元左右，多出2000萬左右的薪資空間足以簽下一名球星進行補強。

馬克斯另外還談到，黑衫軍已經開始在追求溜馬當家射手波格丹維奇，他在本季場均可以繳出18分、4.1籃板；2助攻，命中率達49.7％是生涯新高，三分命中率也有42.55％，馬刺想要追求波格丹維奇主要原因，是希望他能增加外圍火力，因為本季馬刺團隊三分命中率為39.2％，是全聯盟第1，但出手次數卻是聯盟最少，若能成功補進波格丹維奇，確實可以讓三分火力再提升。

▲馬刺想找波格丹維奇加盟。（圖／路透社）