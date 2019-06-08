雙胞胎結束泰國約備戰奧運　劉鴻杰「看陳建禎進步大」想旅日

▲中華男排劉鴻杰 。（圖／中華排協提供）

記者謝孟儒／高雄報導

排球電眼雙胞胎劉鴻杰、劉鴻敏去年亞運結束後，確定加盟泰國球隊Diamond Food Saraburi VC，不過本賽季合約結束後，已經返台備戰亞錦賽以及奧運洲際資格賽。劉鴻杰目標仍是在旅外，「如果有機會的話，優先想要考慮日本。」

身為中華隊主力的劉鴻杰、劉鴻敏，本賽季在Diamond Food Saraburi VC隨隊拿下第二名。劉鴻杰也聊到在泰國的甘苦，「一開始很不適應太熱了、食物太酸太辣，腸胃不舒服，一陣子就比較適應，平常不重口味，辣到沒辦法思考很痛苦。」

請繼續往下閱讀...

談起和台灣的訓練差異，劉鴻杰說，「就是土法煉鋼，也會分享我們的經驗給他們做改變，練習差不多，只是泰國強度比較高，他們是職業的，也有請古巴、巴西的洋將，如果未來台灣聯賽也有洋將，也會激勵選手的鬥志吧。」

▼劉鴻敏、劉鴻杰日前出席企排明星賽。（圖／記者顏如玉攝）

劉鴻杰3月底就回來休息一個月，5月初就正式回到左訓，和學弟們一起訓練，「學弟默契還要再加強，感覺都不同體系磨練出來，還需要一段時間，沒那麼容易。」自己在一隊將要拚戰亞錦和奧運洲際資格賽，「說不想打是騙人的，但機會非常困難，條件不足夠跟其他國家對抗。」

不過劉鴻杰也感受到塞爾維亞籍主帥Moro來的球隊改變，「希望看能不能給我們不同東西，不奢求（進奧運）就是盡量打好，新教練滿新鮮的，其實我來的時候其實有點抗拒，不過練了一兩周之後，發現練的東西滿新鮮有趣的，過程中會找到不同的靈感。」

▼2018雅加達亞運,中華對韓國,劉鴻杰。（圖／記者季相儒攝，下同）

「第一次有這樣訓練滿特別，自己會記起來，退役之後可以分享給學弟們。」劉鴻杰說，「教練比較強調團體合作性，每個人技術好但一起不一定好，選手的凝聚力、大家一條心，技術上更專業的練習，是感受不同的地方。」

劉鴻杰談回自己的目標仍放在旅外，「之後有考慮其他國家，泰國合約結束就回來了，目前優先日本吧，看到黑狗（陳建禎）的進步幅度和心理素質大幅提升，就覺得日本讓我很想去一探究竟的感覺，如果有機會的話。」