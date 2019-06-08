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NBA冠軍戰／可愛單季季後賽第14次至少30分　史上第6人

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▲暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德單季季後賽第14次至少30分，史上第6人。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

總冠軍戰G4雖然湯普森(Klay Thompson)、魯尼(Kevon Looney)皆回歸，不過勇士卻沒能捍衛主場，最終以92比105苦吞2連敗，暴龍能贏球最重要關鍵無非就是雷納德(Kawhi Leonard)再次上演神級表現，全場轟下36分，這是他單季季後賽第14次單場至少得到30分，是史上第6位達成這項成就的球員。

持續作客灣區的暴龍，在首節就迷失狀態，全隊僅有17分進帳，而這當中有14分全部集中在雷納德身上，反觀勇士則多點開花，使得半場打完暴龍都處在落後狀態，不料易籃後暴龍彷彿煥然一新，全隊卯起來砍分，單節轟出37比21的猛攻，比勇士多出了16分，暴龍也成功在下半場反超比數。

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其中雷納德在第三節又再次開啟得分模式，光他一人單節就砍了17分、4籃板、1助攻、1抄截，完全在攻防兩端主宰比賽，終場靠著「可愛」36分、12籃板、2助攻、4抄截的全面數據，暴龍順利擊退勇士取得3比1聽牌。雷納德本戰在次攻下36分，已經是他單季季後賽第14次單場至少30分，是歷史第6位可以達成這項成就球員，另外5人則是喬丹(Michael Jordan)、艾佛森(Allen Iverson)、歐拉朱萬(Hakeem Olajuwon)、布萊恩(Kobe Bryant)、詹姆斯(LeBron James)，都是歷史上的傳奇人物。

同時在總冠軍戰攻下36分、12籃板這個數據，過去10年內只有2人做到過，分別是「詹皇」以及杜蘭特(Kevin Durant)，雷納德成為史上第3人，他的各項數都比肩歷史大神，雷納德也成功證明自己有成為超級巨星的本色。

關鍵字： NBA冠軍戰暴龍雷納德
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