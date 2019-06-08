法網／女子賽事遭邊緣化還頻出包　本屆賽會被罵翻

▲安妮西莫娃的女單4強賽事淪為配角。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

今年的法國網球公開賽球迷有可能見證「紅土之王」納達爾(Rafael Nadal)拿下第12冠，但本屆賽事不僅女子單打賽事遭邊緣化，因為雨勢的賽程安排以及先前記者會上的小威(Serena Williams)插隊事件，讓比賽充滿不少火氣以及爭議。

8日費德勒(Roger Federer)對上納達爾(Rafael Nadal)的男單4強，於台灣時間晚上7點在中央球場菲利普查特里爾球場（ Philippe Chatrier）開打。不過兩場女單4強，竟然同時間在稍早的5點，在外圍球場蘇珊朗格倫球場(Suzanne-Lenglen )和西蒙娜·馬蒂厄球場（Simonne Mathieu）同時間開戰，讓女網球迷大失所望。

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舉今年澳網為例女單4強和男單4強，就將賽程提早，同日依序在中央球場開打。而法網如此安排，讓其餘賽事遭到邊緣化成為配角，在男女獎金相同，力求平等的大滿貫賽事卻出現重男輕女的情況讓人傻眼，其實其中一場女單賽事，若移至中央球場在費納對決前開戰，不失為好辦法。

此外喬科維奇(Novak Djokovic)對上蒂姆(Dominic Thiem)的4強戰，因天氣不穩打打停停，最後賽會決定停賽延至8日晚間再戰。不過決定延賽後，天氣詭異的巴黎卻出現大太陽，如此一來此役晉級決賽者將沒能休息，9日直接迎戰納達爾。

▲蒂姆曾被趕出記者室。（圖／達志影像／美聯社）



而在日前小威廉斯輸球後，希望盡快受訪離開，而讓正在接受訪問的蒂姆被趕出媒體室，讓他非常不爽。小威廉斯曾透露願意在較小空間受訪，讓事件矛頭被指向賽會安排不周。