運動雲

>

法網／女子賽事遭邊緣化還頻出包　本屆賽會被罵翻

ETtoday運動雲

▲法網,安妮西莫娃（Amanda Anisimova） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲安妮西莫娃的女單4強賽事淪為配角。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

今年的法國網球公開賽球迷有可能見證「紅土之王」納達爾(Rafael Nadal)拿下第12冠，但本屆賽事不僅女子單打賽事遭邊緣化，因為雨勢的賽程安排以及先前記者會上的小威(Serena Williams)插隊事件，讓比賽充滿不少火氣以及爭議。

8日費德勒(Roger Federer)對上納達爾(Rafael Nadal)的男單4強，於台灣時間晚上7點在中央球場菲利普查特里爾球場（ Philippe Chatrier）開打。不過兩場女單4強，竟然同時間在稍早的5點，在外圍球場蘇珊朗格倫球場(Suzanne-Lenglen )和西蒙娜·馬蒂厄球場（Simonne Mathieu）同時間開戰，讓女網球迷大失所望。

請繼續往下閱讀...

舉今年澳網為例女單4強和男單4強，就將賽程提早，同日依序在中央球場開打。而法網如此安排，讓其餘賽事遭到邊緣化成為配角，在男女獎金相同，力求平等的大滿貫賽事卻出現重男輕女的情況讓人傻眼，其實其中一場女單賽事，若移至中央球場在費納對決前開戰，不失為好辦法。

此外喬科維奇(Novak Djokovic)對上蒂姆(Dominic Thiem)的4強戰，因天氣不穩打打停停，最後賽會決定停賽延至8日晚間再戰。不過決定延賽後，天氣詭異的巴黎卻出現大太陽，如此一來此役晉級決賽者將沒能休息，9日直接迎戰納達爾。

▲蒂姆(Dominic Thiem)。（圖／達志影像／美聯社）

▲蒂姆曾被趕出記者室。（圖／達志影像／美聯社）

而在日前小威廉斯輸球後，希望盡快受訪離開，而讓正在接受訪問的蒂姆被趕出媒體室，讓他非常不爽。小威廉斯曾透露願意在較小空間受訪，讓事件矛頭被指向賽會安排不周。

關鍵字： 法網
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

「痘坑異空間」拉出超長QQ毛！　分泌物狂噴...擠痘醫生：停不下來

熱門新聞

日職／陳冠宇退場又登板？監督：他沒理解換投意思

NBA冠軍戰／柯爾盼杜蘭特G5或G6回歸　KD發文引述一句話引關注

中職／振總一句「你又沒斷掉」　張正偉生涯千場出賽

中職／球探認證最速男　陳晨威比大聯盟還快

NBA冠軍戰／KD阿基里斯腱包冰塊　勇士隱瞞傷情？

內馬爾性侵女模驗傷結果出爐！　面臨2項調查

讀者回應

﻿

最新新聞

1開轟後挨觸身球　引爆最和平板凳清空

2包林傑頂索沙初登　運彩看好富邦

3NBA冠軍戰／VV右眼噴血縫7針疑掉牙

4雷納德轟36+12　暴龍G4逆轉聽牌

5勇士、暴龍半場三分合計30投4中

熱門新聞

1陳冠宇突然登板？監督：他沒理解

2柯爾盼他G5或G6回歸　KD一句話引關注

3振總「你又沒斷掉」　張正偉千場出賽

4中職最速！陳晨威比大聯盟還快

5KD阿基里斯腱冰敷勇士隱瞞病情？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

陳晨威閃電快腿狂奔！跑出一支中右外野方向的場內全壘打 |06/05 統一 vs Lamigo 八局上

羅力主投6.2局失3分並送出5次三振拿下勝投 | 06_06 富邦 vs 兄弟 賽後

蔡桃貴開球選擇彭政閔的香蕉　蔡阿嘎：很有眼光

中華職棒30年_宣傳片

高國慶生涯初登板，讓兄弟本局無功而返｜06_01 統一 vs 兄弟 八局下

13歲Elly想買潮服...小S秒變臉！　堅持節儉教育：超過1千不能買

最有梗演習！酒駕男蛇行遇臨檢 各種「超ㄎㄧㄤ狡辯」警笑噴XD

癌末父扛家「烈日擺攤」只賺幾十塊　癌細胞擴散全身 !完全聽不見...

終於等到志玲姐姐結婚　閃嫁AKIRA要幸福唷

男選手飆唱《涼涼》一秒切換女聲！　潘瑋柏超吃驚：是不是有雙重人格
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366