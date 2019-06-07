亞洲大獎賽／陳奎儒110欄13秒43連兩站奪金　黃士峰標槍摘金

▲陳奎儒。（圖／記者張克銘攝）

記者謝孟儒／綜合報導

2019亞洲田徑大獎賽4日在重慶進行第一站，第二站則在7日登場，其中台灣欄神陳奎儒連續兩站都拿下金牌；標槍好手黃士峰第一和2站則是各拿下一銀一金；跳高向俊賢則是以2公尺23的成績奪銀。

陳奎儒剛在台灣田徑公開賽創下13秒34的全國紀錄也是個人最佳，本次挑戰2019亞洲田徑大獎賽，第一站跑出13秒58摘金、第2站則是13秒43勇奪雙金；黃士峰第一站以77公尺18拿下銀牌，第2站雖然後面三擲都失敗，不過靠著第二擲的81公尺02，成為參賽選手中唯一衝過80公尺摘金，也是他賽季次佳。

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▼黃士峰。（圖／記者季相儒攝）

目前男子跳高全國紀錄保持人的向俊賢，也參與本站賽事，第一站起跳高度為2公尺10第一跳就過，高度來到2公尺15也是一跳就過，不過高度升至2公尺19後，前兩跳失敗第三跳才過桿，挑戰2公尺26前兩跳失敗後，第三跳放棄，由於銀牌的日本選手佐藤凌二跳2公尺19過桿，向俊賢第三跳才過因此拿下銅牌，金牌則是馬來西亞選手的2公尺23。

向俊賢第2站第一跳2公尺10就過，2公尺15則是第二跳過關、2公尺19更是一次就過，2公尺23前兩跳失敗，第三跳順利過桿後，兩跳2公尺26失敗，第三跳選擇放棄，最終就以2公尺23成績創本賽季最佳奪銀。

▼向俊賢。（圖／記者李毓康攝）