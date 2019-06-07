法網／女單決賽卡司　全是大滿貫首次爭冠

▲萬卓索娃。（圖／達志影像／美聯社）



記者洪偵源／綜合報導

法網女單4強賽賽程結束，兩張決賽門票都送給大滿貫爭冠新鮮人，將由萬卓索娃（Marketa Vondrousova）與巴蒂（Ashleigh Barty）爭搶今年度朗格倫盃，兩人都是生涯首次獲得大滿貫決賽機會。

萬卓索娃在此之前，大滿貫多在1、2輪遊走，只有去年美網曾打到第4輪，這位19歲捷克小將，4強以7比5、7比6（2）擊敗大會第26種子，來自英國的康塔（Johanna Konta）晉級決賽。

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這是法網女單自2007年的伊凡諾維奇（Branislav Ivanovic）後，再度有20歲以下的選手晉級冠軍戰，若以四大滿貫來看，是2009年的沃茲妮亞琪（Caroline Wozniacki）再度出現20歲以下選手晉級決賽。

4強籤表另一邊與萬卓索娃相呼應的是，美國17歲小將安妮西莫娃（Amanda Anisimova），兩人都象徵著今年法網的年輕世代崛起，不過兩人無法於決賽相遇，安妮西莫娃被巴蒂以6（4）比7、6比3、6比3逆轉，無緣叩關決賽。

安妮西莫娃已經是2006年的瓦伊迪索娃（Nicole Vaidisova）後，法網最年輕的女單4強選手，也是第1位晉級大滿貫8強的2000年後出生的選手，預料法網結束之後，排名會有所躍進。

將與萬卓索娃爭冠的巴蒂，是繼2010年的史托瑟（Samantha Stosur）後，再度晉級法網冠軍戰的澳洲選手，她在今年澳網打進8強，締造生涯最佳成績，來到法網再度將生涯紀錄給刷新。

▲巴蒂。（圖／達志影像／美聯社）