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不斷更新／高孝儀2分砲炸裂　2局富邦2：0統一

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▲▼0601 中華職棒富邦對桃猿-高孝儀。（圖／記者黃克翔攝）

▲高孝儀2上轟出2分砲。（圖／記者黃克翔攝）

記者黃詩崴／綜合報導

富邦悍將7日作客交手統一獅，雙方都推出年輕土投先發富邦推出陳仕朋掛帥先發；統一則派施子謙應戰。首局雙方投手都送給對方2次三振，並且都沒有失分。2上富邦靠著高孝儀2分砲先馳得點。2局，富邦2：0統一。

1局上，富邦進攻，張正偉遭到三振，陳凱倫遭到三振，胡金龍右外野高飛球遭接殺。

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1局下，統一進攻，潘武雄遭到三振，林祖傑選到四壞保送，蘇智傑遭到三振，陳鏞基游擊滾地遭刺殺。

2局上，富邦進攻，林益全投手正面反彈球遭刺殺，蔣智賢遭到三振，林哲瑄左外野深遠飛球野手判斷受影響形成三壘安打，高孝儀左外野2分打點全壘打，李宗賢右外野一壘安打，林宥穎左外野一壘安打，張正偉中外野飛球遭接殺。

陳仕朋本季9場先發，戰績4勝4敗，47.2局被敲64安，包括1支全壘打，29次三振，12次四死球，防禦率4.34，WHIP值1.57，今年對過統一2場，吞1敗，對戰防禦率2.61，對戰被打擊率0.317。

施子謙本季9場先發，戰績3勝3敗，53.1局被擊出60支安打，包括8支全壘打，31次三振，13次四死球，防禦率4.89，WHIP值1.33，今年碰過富邦4場，戰績2勝2敗，對戰防禦率4.01，對戰被打擊率0.273。

富邦悍將先發打線如下，一棒右外野手張正偉、二棒二壘手陳凱倫、三棒指定打擊胡金龍、四棒一壘手林益全、五棒三壘手蔣智賢、六棒中外野手林哲瑄、七棒左外野手高孝儀、八棒游擊手李宗賢、九棒捕手林宥穎。

統一獅先發打線如下，一棒指定打擊潘武雄、二棒游擊手林祖傑、三棒右外野手蘇智傑、四棒三壘手陳鏞基、五棒左外野手郭阜林、六棒一壘手高國慶、七棒中外野手陳重羽、八棒捕手林祐樂、九棒二壘手楊家維。

關鍵字： 中華職棒統一獅富邦悍將
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