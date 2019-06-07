NBA冠軍戰／大學隊友爆雷納德超無聊垃圾話　對籃板異常執著

▲暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

曾被視為「石佛」接班人的雷納德(Kawhi Leonard)一直以來都很沉默寡言，連離開聖城都僅發了一封告別信。他昔日在聖地牙哥州大的教練和隊友接受《The Athletic》訪問時，分享「可愛」與眾不同的「平淡」垃圾話，還有對籃板的執著；這位2014年總決賽MVP也坦承，他過去確實把「搶到籃板的人會得到回報」當成座右銘。

轉戰多倫多不到1年，雷納德就率暴龍打進苦等24年的總冠軍賽；他不在乎自己的名氣是否不如詹姆斯(LeBron James)或柯瑞(Stephen Curry)，以場上表現來替自己「發聲」。《The Athletic》最近找了「可愛」的大學教練和隊友來分享他過去的趣事。

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大學隊友謝爾頓(Tim Shelton)回憶，雷納德向大家自我介紹時只說了自己的名字，若是想要和他聊天，他只會回答，「這很酷，一切都很酷，目前為止都很酷，很棒。」接著他就會拿著球到場上去練投。

▲暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

雖然一直以來話都很少，但雷納德非常勤奮，球隊經理詹姆森(Alex Jamerson)就說，「我這一生從來沒看過任何人比他更努力。我通常都會很早到球場打理一切，我總是想，我要第一個到球場準備好所有的東西。但當我去把球拿出來，他已經在漆黑的球場投球了，就他一個人。」

另一位隊友雪萊(Tyrone Shelley)則透露，雷納德在場上會說垃圾話，但他的垃圾話也和別人不同，內容有些平淡，「大部分的人都會說，『我要在你頭上得分！』但他只會說，『進球了，上籃。』就一個字。」

謝爾頓補充，「他還會說，『你得不了分，你辦不到任何事。』或是只移動腳步說，『得不了，得不了。』」已轉任大學助教的富蘭克林(LaBradford Franklin)則提到，雷納德對籃板非常執著，「如果他抓到籃板，他會說，『給我！』或『籃板人』或『搶到籃板的人會得到回報』。」助教休士頓(Justin Hutson)還模仿了完整語句，「籃板人，我是籃板人，搶到籃板的人會得到回報。」

有記者在G3賽後向雷納德確認他是否說過「搶到籃板的人會得到回報」這句話；對此他面無表情承認，自己在高中和大學時確實說過，這是他的座右銘，「這代表我想進入這個聯盟，意味著努力和擊敗對手。籃板球會幫助你贏得比賽，進攻籃板能讓對手一次進攻只能出手一次。」

▲暴龍雷納德(右)。（圖／路透社）