運動雲

>

NBA冠軍戰／大學隊友爆雷納德超無聊垃圾話　對籃板異常執著

ETtoday運動雲

▲勇士卡森斯、柯瑞、湯普森、柯爾，暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

曾被視為「石佛」接班人的雷納德(Kawhi Leonard)一直以來都很沉默寡言，連離開聖城都僅發了一封告別信。他昔日在聖地牙哥州大的教練和隊友接受《The Athletic》訪問時，分享「可愛」與眾不同的「平淡」垃圾話，還有對籃板的執著；這位2014年總決賽MVP也坦承，他過去確實把「搶到籃板的人會得到回報」當成座右銘。

轉戰多倫多不到1年，雷納德就率暴龍打進苦等24年的總冠軍賽；他不在乎自己的名氣是否不如詹姆斯(LeBron James)或柯瑞(Stephen Curry)，以場上表現來替自己「發聲」。《The Athletic》最近找了「可愛」的大學教練和隊友來分享他過去的趣事。

請繼續往下閱讀...

大學隊友謝爾頓(Tim Shelton)回憶，雷納德向大家自我介紹時只說了自己的名字，若是想要和他聊天，他只會回答，「這很酷，一切都很酷，目前為止都很酷，很棒。」接著他就會拿著球到場上去練投。

▲勇士柯瑞、伊古達拉、李文斯頓；暴龍雷納德、西亞卡姆。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

雖然一直以來話都很少，但雷納德非常勤奮，球隊經理詹姆森(Alex Jamerson)就說，「我這一生從來沒看過任何人比他更努力。我通常都會很早到球場打理一切，我總是想，我要第一個到球場準備好所有的東西。但當我去把球拿出來，他已經在漆黑的球場投球了，就他一個人。」

另一位隊友雪萊(Tyrone Shelley)則透露，雷納德在場上會說垃圾話，但他的垃圾話也和別人不同，內容有些平淡，「大部分的人都會說，『我要在你頭上得分！』但他只會說，『進球了，上籃。』就一個字。」

謝爾頓補充，「他還會說，『你得不了分，你辦不到任何事。』或是只移動腳步說，『得不了，得不了。』」已轉任大學助教的富蘭克林(LaBradford Franklin)則提到，雷納德對籃板非常執著，「如果他抓到籃板，他會說，『給我！』或『籃板人』或『搶到籃板的人會得到回報』。」助教休士頓(Justin Hutson)還模仿了完整語句，「籃板人，我是籃板人，搶到籃板的人會得到回報。」

有記者在G3賽後向雷納德確認他是否說過「搶到籃板的人會得到回報」這句話；對此他面無表情承認，自己在高中和大學時確實說過，這是他的座右銘，「這代表我想進入這個聯盟，意味著努力和擊敗對手。籃板球會幫助你贏得比賽，進攻籃板能讓對手一次進攻只能出手一次。」

▲勇士柯瑞、暴龍雷納德。（圖／路透社）

▲暴龍雷納德(右)。（圖／路透社）

關鍵字： NBANBA冠軍戰暴龍雷納德可愛
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

NBA冠軍戰／互嗆完雙雙「缺席」G3　Drake傳湯神裸身摟妹圖嘲諷

NBA冠軍戰／暴龍贏G3奪冠機率81.6%？聖堂射手想回報北國球迷

NBA冠軍戰／勇士股東推擠羅瑞還罵人　遭罰50萬美金+禁入場1年

NBA冠軍戰／柯爾曝KD還沒準備好G4復出　湯神錯過G3感覺爛透

熱門新聞

中職／球探認證最速男　陳晨威比大聯盟還快

中職／洋將制度必須改　彭政閔站出來支持修改

中職／洋將制度修改成共識　球團送修正案給聯盟

金勾臂放倒前NBA前鋒再跳舞慶祝　菲律賓惡漢遭PBA無限期禁賽

中職／振總一句「你又沒斷掉」　張正偉生涯千場出賽

NBA冠軍戰／沒KD勇士更強？　籃網卡洛：再說不要看NBA

讀者回應

﻿

最新新聞

1朱育賢開轟　6局桃猿4比1兄弟

2陳冠宇對決陽岱鋼游擊滾地球

3香港桌賽／鄭怡靜、林昀儒混雙闖決賽

4洲際主場魔咒　蔡齊哲：非贏不可壓力

5周天成二退大馬晉四強再對喬納坦

熱門新聞

1中職最速！陳晨威比大聯盟還快

2洋將制度必須改　彭政閔站出來支持

3洋將制度修改成共識　球團送出修正案

4菲律賓惡漢打架遭PBA無限期禁賽

5振總「你又沒斷掉」　張正偉千場出賽

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

陳晨威閃電快腿狂奔！跑出一支中右外野方向的場內全壘打 |06/05 統一 vs Lamigo 八局上

柏納帝那百分百上壘率！四打數四安打達成猛打賞~!　｜　06/05 統一 vs Lamigo 賽後

高國慶生涯初登板，讓兄弟本局無功而返｜06_01 統一 vs 兄弟 八局下

挖地瓜黃鈞聲沒擋到，命中主審膝蓋吳家維先生倒地不起 | 06/05 富邦 vs 兄弟 五局上

中華職棒30年_宣傳片

小鬼送禮...KID急找廁所：我憋好久！　熊熊懇親告別淚崩「我很想他」

應景端午節到西門町「划龍舟」　氣球達人騎神龍兜風路人狂拍照

賀大哥怕痛「連追蹤都不追蹤」　胡瓜曝賀一航生前每天傳簡訊來...

林志玲閃電宣布：我結婚了！　新郎是放浪兄弟AKIRA

有蚊子！媽第一反應直接巴下去　結果「沒打中」兒哭慘：幹嘛揍我
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366