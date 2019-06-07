運動雲

>

NBA冠軍戰／暴龍贏G3奪冠機率81.6%？聖堂射手想回報北國球迷

ETtoday運動雲

▲▼暴龍格林、伊巴卡；勇士柯瑞。（圖／CFP）

▲暴龍格林(右)。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

首度打進總決賽的暴龍，G3面對少了2位主力得分手的衛冕軍勇士，先發5虎攜手轟下106分，以14分差取得系列賽第2勝。歷史數據顯示，當總冠軍賽前2場戰成1勝1敗，G3取勝的隊伍有81.6%的機率最終奪冠；G2砍了6顆三分球的「聖堂射手」格林(Danny Green)就誓言要繼續打出讓北國球迷自豪的表現，為他們爭取隊史首冠。

或許沒人意料得到，擁有5星陣容的勇士，會在總決賽G3同時少了杜蘭特(Kevin Durant)和湯普森(Klay Thompson)，得分重任得由一哥柯瑞(Stephen Curry)一肩扛，他使出各種得分手段，又是突破禁區搶分，又是在外圍開火，單場猛轟47分還送出7助攻，抓下8籃板，但其他隊友僅2人得分上雙，終究獨木難支。

暴龍則徹底發揮團隊的力量，先發5虎合力攻下106分，他們也成為過去20年來，第2支在一場總決賽中5位先發都至少攻下15分的球隊，前一支達成此紀錄的隊伍，正是雷納德(Kawhi Leonard)與格林的前東家馬刺，黑衫軍曾在2013年總冠軍賽G5辦到過。

▲▼暴龍格林、伊巴卡；勇士柯瑞。（圖／CFP）

▲暴龍格林(左)。（圖／CFP）

另外，暴龍G3單場攻下123分，也是自柯爾(Steve Kerr)執掌勇士兵符以來，總決賽在主場最高的失分。暴龍目前握有2勝1敗的優勢，歷史數據顯示，當總冠軍賽前2場戰成1勝1敗，G3取勝的隊伍有81.6%的機率最終奪冠，這項數據恐怕是欲挑戰3連霸的勇士所不樂見的。

G3雖然在甲骨文球場舉行，仍有不少加拿大球迷到場力挺暴龍，賽後還唱起加國國歌，他們既熱情又團結，讓轉戰暴龍還未滿1年的射手格林直呼太不可思議，「我們的球迷整季都很不可思議，尤其是在季後賽，他們在前兩場總決賽表現得太棒了，我們卻沒有做好我們的工作，輸掉了G2。希望我們再回到主場時，能夠打出讓他們驕傲的表現。」

格林也允諾要為暴龍球迷力拚隊史首冠，「暴龍的球迷很瘋狂，遍布在每個角落，他們到現場觀看比賽支持我們。我們都知道我們的任務還未達成，我們要繼續讓他們感到自豪，希望我們可以為他們帶來隊史首座總冠軍。」

▲暴龍雷納德、格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德與格林轉戰暴龍後又攜手打進總冠軍賽。（圖／達志影像／美聯社）
 

關鍵字： NBANBA冠軍戰暴龍格林聖堂射手
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

推薦閱讀

NBA冠軍戰／勇士股東推擠羅瑞還罵人　遭罰50萬美金+禁入場1年

NBA冠軍戰／柯爾曝KD還沒準備好G4復出　湯神錯過G3感覺爛透

NBA冠軍戰／巴克利斷言KD不會打總決賽　指他臉皮薄不適合紐約

NBA冠軍戰／柯爾盼湯神G4回歸　「若讓他上場受傷我無法原諒自己」

熱門新聞

中職／球探認證最速男　陳晨威比大聯盟還快

中職／洋將制度修改成共識　球團送修正案給聯盟

中職／洋將制度必須改　彭政閔站出來支持修改

NBA冠軍戰／沒KD勇士更強？　籃網卡洛：再說不要看NBA

金勾臂放倒前NBA前鋒再跳舞慶祝　菲律賓惡漢遭PBA無限期禁賽

中職／振總一句「你又沒斷掉」　張正偉生涯千場出賽

讀者回應

﻿

最新新聞

1李亦伸鐵口G4勇士贏又大讚暴龍

2王柏融秀日文！日本女歌手：融融好棒

3林書豪籃球訓練營7月底開訓

4世大運名額縮水　射箭奪牌有難度

5萊福力大戰李茲　運彩看好桃猿

熱門新聞

1中職最速！陳晨威比大聯盟還快

2洋將制度修改成共識　球團送出修正案

3洋將制度必須改　彭政閔站出來支持

4卡洛：說沒KD勇士更強就別看NBA

5菲律賓惡漢打架遭PBA無限期禁賽

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

陳晨威閃電快腿狂奔！跑出一支中右外野方向的場內全壘打 |06/05 統一 vs Lamigo 八局上

柏納帝那百分百上壘率！四打數四安打達成猛打賞~!　｜　06/05 統一 vs Lamigo 賽後

高國慶生涯初登板，讓兄弟本局無功而返｜06_01 統一 vs 兄弟 八局下

挖地瓜黃鈞聲沒擋到，命中主審膝蓋吳家維先生倒地不起 | 06/05 富邦 vs 兄弟 五局上

中華職棒30年_宣傳片

小鬼送禮...KID急找廁所：我憋好久！　熊熊懇親告別淚崩「我很想他」

應景端午節到西門町「划龍舟」　氣球達人騎神龍兜風路人狂拍照

賀大哥怕痛「連追蹤都不追蹤」　胡瓜曝賀一航生前每天傳簡訊來...

林志玲閃電宣布：我結婚了！　新郎是放浪兄弟AKIRA

有蚊子！媽第一反應直接巴下去　結果「沒打中」兒哭慘：幹嘛揍我
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366