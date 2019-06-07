NBA冠軍戰／暴龍贏G3奪冠機率81.6%？聖堂射手想回報北國球迷

▲暴龍格林(右)。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

首度打進總決賽的暴龍，G3面對少了2位主力得分手的衛冕軍勇士，先發5虎攜手轟下106分，以14分差取得系列賽第2勝。歷史數據顯示，當總冠軍賽前2場戰成1勝1敗，G3取勝的隊伍有81.6%的機率最終奪冠；G2砍了6顆三分球的「聖堂射手」格林(Danny Green)就誓言要繼續打出讓北國球迷自豪的表現，為他們爭取隊史首冠。

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或許沒人意料得到，擁有5星陣容的勇士，會在總決賽G3同時少了杜蘭特(Kevin Durant)和湯普森(Klay Thompson)，得分重任得由一哥柯瑞(Stephen Curry)一肩扛，他使出各種得分手段，又是突破禁區搶分，又是在外圍開火，單場猛轟47分還送出7助攻，抓下8籃板，但其他隊友僅2人得分上雙，終究獨木難支。

暴龍則徹底發揮團隊的力量，先發5虎合力攻下106分，他們也成為過去20年來，第2支在一場總決賽中5位先發都至少攻下15分的球隊，前一支達成此紀錄的隊伍，正是雷納德(Kawhi Leonard)與格林的前東家馬刺，黑衫軍曾在2013年總冠軍賽G5辦到過。

▲暴龍格林(左)。（圖／CFP）

另外，暴龍G3單場攻下123分，也是自柯爾(Steve Kerr)執掌勇士兵符以來，總決賽在主場最高的失分。暴龍目前握有2勝1敗的優勢，歷史數據顯示，當總冠軍賽前2場戰成1勝1敗，G3取勝的隊伍有81.6%的機率最終奪冠，這項數據恐怕是欲挑戰3連霸的勇士所不樂見的。

G3雖然在甲骨文球場舉行，仍有不少加拿大球迷到場力挺暴龍，賽後還唱起加國國歌，他們既熱情又團結，讓轉戰暴龍還未滿1年的射手格林直呼太不可思議，「我們的球迷整季都很不可思議，尤其是在季後賽，他們在前兩場總決賽表現得太棒了，我們卻沒有做好我們的工作，輸掉了G2。希望我們再回到主場時，能夠打出讓他們驕傲的表現。」

格林也允諾要為暴龍球迷力拚隊史首冠，「暴龍的球迷很瘋狂，遍布在每個角落，他們到現場觀看比賽支持我們。我們都知道我們的任務還未達成，我們要繼續讓他們感到自豪，希望我們可以為他們帶來隊史首座總冠軍。」

▲雷納德與格林轉戰暴龍後又攜手打進總冠軍賽。（圖／達志影像／美聯社）

