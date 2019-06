NBA冠軍戰／互嗆完雙雙「缺席」G3　Drake傳湯神裸身摟妹圖嘲諷

▲暴龍形象大使Drake在總決賽搶盡鋒頭。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

暴龍全球形象大使Drake在總冠軍賽搶盡鋒頭,G2賽後還和該役轟下25分的湯普森(Klay Thompson)互噴垃圾話,「浪花弟」嗆聲要和對方在灣區見,但他因為拉傷左腿筋缺席了G3,Drake最後也沒現身甲骨文球場。不過Drake在暴龍贏得G3賽後隨即於個人IG限時動態上傳一張湯普森裸身摟著3名辣妹的圖嘲諷。

.@Drake wasn't at the game tonight, but was quick with the response on IG. #NBAFinals



(: Instagram/champagnepapi) pic.twitter.com/tq71Dz3QFX