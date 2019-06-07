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NBA冠軍戰／互嗆完雙雙「缺席」G3　Drake傳湯神裸身摟妹圖嘲諷

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▲德瑞克(Drake)。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍形象大使Drake在總決賽搶盡鋒頭。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

暴龍全球形象大使Drake在總冠軍賽搶盡鋒頭，G2賽後還和該役轟下25分的湯普森(Klay Thompson)互噴垃圾話，「浪花弟」嗆聲要和對方在灣區見，但他因為拉傷左腿筋缺席了G3，Drake最後也沒現身甲骨文球場。不過Drake在暴龍贏得G3賽後隨即於個人IG限時動態上傳一張湯普森裸身摟著3名辣妹的圖嘲諷。

成軍24年的暴龍首度打入總決賽，多倫多陷入瘋狂狀態，暴龍全球形象大使、饒舌歌手Drake不斷「搶鏡」。先是G1穿上勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)老爸的暴龍戰袍，賽後他還對著灣區悍將格林(Draymond Green)怒噴，「你們都是垃圾！」進入G2，他換穿了一件「尋找凱文」的外套，暗諷杜蘭特(Kevin Durant)避戰。

雖然暴龍G2以5分飲恨，但Drake在球員通道與杜蘭特、湯普森狹路相逢時又嗆聲表示，「現在是1比1，我們在例行賽也曾在客場擊敗你們！」當時「浪花弟」回嗆道，「灣區見！今晚你沒話說了吧，混蛋！」

不過湯普森在G2拉傷左腿筋，G3未能如期上陣；Drake也沒有現身甲骨文球場，但他仍關注了這場比賽，在暴龍以14分大勝勇士後，這位嘻哈天王隨即在個人IG限時動態分享了一張湯普森裸上半身，摟著3位辣妹的照片，「我的朋友，繼續瀟灑吧，晚安。」

▲勇士格林、Drake；暴龍西亞卡姆。（圖／達志影像／美聯社）

▲Drake噴格林垃圾話。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBANBA冠軍戰Drake湯普森勇士
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