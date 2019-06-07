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法網／第39次費納大戰重磅上演　詹詠然尋求混雙連霸

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▲費德勒、瓦林卡。（圖／達志影像／美聯社）

▲費德勒重返法網就闖4強。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

法國網球公開賽在台灣時間7日將進入男女單4強等重頭戲，網壇兩大GOAT費德勒(Roger Federer)和納達爾(Rafael Nadal)將進行生涯第39次「費納對決」；台灣好手也不缺席，詹詠然也將挑戰完成法網混雙連霸。

費納對決將在台灣時間晚上6點50分展開，過去15次紅土交手，「紅土之王」納達爾以13勝2敗掌握超大優勢；兩人在法網也有5次交手，同樣都由蠻牛獲勝。納達爾在法網生涯累積91勝2敗，分別輸給索德林（Robin Soderling）和喬科維奇(Novak Djokovic)。費德勒在費納對決拿到15勝23敗，雖然目前處於對戰6連勝，但都是在硬地上取勝以及1場傷退。

雖然處在絕對劣勢，費德勒決不輕言低頭，「他有可能碰上問題、生病，也許他狀況不好，我卻打得順。搞不好現場刮大風、下雨，或是因雨暫停，你永遠不知道會發生什麼事。」本戰的勝者世界排名將升上第2，敗者至第3。

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▲▼納達爾（Rafael Nadal）。（圖／達志影像／美聯社）

▲納達爾尋求第12冠。（圖／達志影像／美聯社）

緊著費納大戰之後，將是「紅土小天王」蒂姆(Dominic Thiem)對決喬科維奇的4強戰，喬帥對戰取得6勝2敗優勢，不過到了紅土為3勝2敗，預料也是精彩對決。

女單4強兩場賽事將從下午5點展開，由芭提(Ashleigh Barty)出戰擊敗哈勒普的17歲小將安妮西莫娃（Amanda Anisimova）；英國的康塔(Johanna Konta)對捷克的范露索娃(Marketa Vondrousova)。不論結果如何，本屆法網將產生新的大滿貫冠軍。

康塔對上范露索娃的比賽過後，將進行混雙決賽。台將詹詠然與克羅埃西亞搭檔多迪格(Ivan Dodig)，要碰上達布洛夫斯基（Gabriela Dabrowski）和帕維奇（Mate Pavic），挑戰在法網混雙10連勝2連霸。

▲詹詠然和多迪格攜手晉級。（圖／劉雪貞提供）

▲詹詠然尋求2連霸。（圖／劉雪貞提供）

關鍵字： 法網納達爾費德勒
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