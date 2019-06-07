世大運／UBA新人后MVP陳孟欣入選！　女籃12人名單公佈

▲佛光大學大一生陳孟欣，勇奪今年UBA新人后與冠軍戰MVP。（圖／大專體總提供）

記者潘泓鈺／綜合報導

第30屆世大運倒數25天，2017年台北世大運勇奪銅牌的中華女籃12人名單出爐，同樣由外籍教練華格納（Kenyon Wagner）帶領，其中6人為銅牌班底，另一半則是新面孔，包括今年幫助佛光大學拿下UBA冠軍的歷史首位大一MVP陳孟欣。

中華女籃在2011年深圳世大運摘銀，奪得歷史首牌，2017年台北世大運在自己主場打出感動，銅牌戰擊退俄羅斯再度奪牌。

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今年拿坡里世大運中華女籃同樣由華格納執掌兵符，兩位UBA教練北市大錢薇娟、佛光大學傅姿伶輔佐，12人名單包括黃鈴娟、羅蘋、韓雅恩、陳薇安、徐玉蓮（文化大學／國泰女籃）、彭曉彤、林蝶（世新大學／台元女籃）、陳孟欣、羅培甄、劉昕妤、楊芷瑜（佛光大學）、朱育勤（北市大）。

其中文化大學5人以及朱育勤為上屆班底，新成員中年僅大一的陳孟欣是今年UBA最大贏家，不僅幫助佛光大學奪得隊史首冠，還囊括新人后、助攻后、冠軍賽MVP 3大獎項，也是歷史首位大一MVP。彭曉彤、林蝶今年也帶領世新大學奪得亞軍，創下隊史最佳成績紀錄，朱育勤也幫助北市大拿下季軍。

今年世大運女籃將在7月3日開打，參賽球隊包括上屆前8名澳洲、日本、台灣、澳洲、美國、瑞典、加拿大、智力，各州配額美洲阿根廷、亞洲中國、歐洲芬蘭，外卡6隊匈牙利、墨西哥、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛伐克、烏克蘭，一共16個國家。台灣與美國、斯洛伐克、墨西哥共同分在C組。

▲中華女籃在2017年台北世大運奪得銅牌。（圖／記者李毓康攝）