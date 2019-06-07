勇士1年1300萬美元簽賽揚左投凱戈　預計後天3A先發

▲凱戈（Dallas Keuchel）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

金柏瑞（Craig Kimbrel）、凱戈（Dallas Keuchel）兩大自由球員在業餘選秀會過後，新東家不用再給予母隊選秀補償，隨著金柏瑞昨日加盟小熊，凱戈也在7日決定落腳處，亞特蘭大勇士擊敗洋基爭取到這位2015年美聯賽揚得主。

根據《The Athletic》記者歐布瑞恩（David O’Brien）報導，凱戈與勇士達成1年1300萬美元協議，條件高於洋基的1100萬美元，凱戈預計體檢過後將在後天於3A先出賽。然而，凱戈現在獲得的合約，都不如3月太空人所開出的1年1500萬或2年2400萬美元續約條件。

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凱戈生涯前7年都效力太空人，2015年以2.48防禦率、20勝8敗、216三振拿下美聯賽揚獎，期間還有4座金手套，歷經2016年低潮4.55防禦率、9勝12敗後，2017年觸底反彈回到2.90防禦率、14勝5敗的水準，並幫助太空人奪得對手首座世界大賽冠軍。

太空人2018年為了避免薪資仲裁提出1年1320萬美元合約，球季結束後雙方始終無法達成共識，凱戈同時也拒絕合格報價，新東家將給予太空人選秀補償，也因此等到業餘選秀會過選秀補償解禁才有球隊願意簽約。