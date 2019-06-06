不斷更新／大師兄得點圈敲安先馳得點　1局象1：0富邦

▲中信兄弟林智勝1下敲回球隊今天的第一分。（圖／記者季相儒攝）

記者黃詩崴／綜合報導

中信兄弟6日交手富邦悍將，繼續在台中洲際棒球場對戰，中信兄弟由本土投手蔡齊哲先發，富邦悍將由洋投羅力先發。1上富邦敲出2支安打進佔得點圈不過無功而返。1下兄弟開路先鋒王威晨安打上壘後盜上得點圈，林智勝敲回球隊的第1分。1局結束，兄弟1：0富邦。

1局上，富邦進攻，張正偉中外野飛球遭接殺，王正棠遭到三振，胡金龍左外野一壘安打，林益全右外野深遠一壘安打、跑者上三壘，蔣智賢左外野飛球遭接殺。

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1局下，兄弟進攻，王威晨二壘滾地形成內野安打，王威晨成功盜上二壘，吳東融成功犧牲觸擊送跑者上三壘，陳子豪游擊平飛球遭接殺，林智勝左外野一壘安打帶有1分打點，林智勝盜二壘失敗遭觸殺。

富邦悍將先發投手羅力本季出賽8場，4勝3敗、防禦率1.98，54.2局被5轟在40支安打，49次三振、10次四死球，15失分有12責失。本季對戰中信兄弟2場都勝投、對戰防禦率1.20。

中信兄弟先發投手蔡齊哲，本季11場出賽有2勝5敗、防禦率5.57，51.2局被8支全壘打在內58支安打，29次三振、18次四死球，34失分有32責失。今年對富邦悍將3場，0勝2敗、對戰防禦率2.70。

富邦悍將先發打線如下，一棒右外野手張正偉、二棒二壘手王正棠、三棒左外野手胡金龍、四棒一壘手林益全、五棒指定打擊蔣智賢、六棒中外野手林哲瑄、七棒三壘手陳凱倫、八棒游擊手李宗賢捕手方克偉、九棒捕手方克偉。

中信兄弟先發打線如下，一棒三壘手王威晨、二棒二壘手吳東融、三棒右外野手陳子豪、四棒一壘手林智勝、五棒左外野手周思齊、六棒指定打擊彭政閔、七棒中外野手張志豪、八棒捕手黃鈞聲、九棒游擊手王勝偉。