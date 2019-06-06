王維中生涯最佳一役　無奈隊友不給力痛失大聯盟首勝

▲運動家王維中今天3局無失分。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

運動家6日出戰天使，台將王維中上演大聯盟生涯最佳一役，中繼3局無失分，只被敲1支短程安打，還飆出2次三振，在他的壓制下原本落後1分的運動家，也在他退場後立刻展開攻勢要回領先，讓王維中成為勝投候選人，只不過最後運動家牛棚戰友沒能守住領先，也讓王維中錯失大聯盟生涯首勝。

王維中今天在5下球隊以7比8落後時登板，投3局無失分，只被敲出1支安打，面對天使強打楚特（Mike Trout）、大谷翔平還連續飆出三振，他還是運動家本場登板的投手中，能夠解決打者並且還力保不失分的球員。

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▲運動家查普曼靠著爆頭衝回超前分。



王維中在7下上演本場第2次三上三下後功成身退，8上運動家發動攻勢，一出局後先選到四壞保送，查普曼（Matt Chapman）、奧森（Matt Olson）接續敲出安打把比數扳成8比8平手，再靠著投手暴投拿下超前分以9比8領先天使，此時王維中成為勝投候選人。

不過8下運動家推出韓崔克斯（Liam Hendriks）登板中繼，但是他只投0.2局，被敲出2支安打，在敬遠處特後形成滿壘退場，運動家推出左投巴契特（Ryan Buchter）來面對大谷翔平，不過還是投出保送讓大谷擠回追平分，此刻也確定王維中生涯首夢碎。

王維中這是生涯第3個賽季登上大聯盟，總計26次登板投球，都是以牛棚身份出賽，因此生涯還沒有勝敗紀錄。王維中經過旅韓經驗洗禮後，今年大突破重新站上大聯盟舞台，儘管目前只有4場出賽紀錄，但表現也過去堪稱判若兩人，本季累積6.2局，被敲3支安打沒有失分自責分率是完美的0，三振3次也沒有出現保送。