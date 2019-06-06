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潘文傑健身精進減14kg留幸運髮型　盼世界盃會外賽證明自己

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▲▼ 潘文傑健身精進減14kg留幸運髮型 。（圖／ETtoday）

▲潘文傑 。（圖／ETtoday）

記者謝孟儒／高雄報導　

中華男足6日將在高雄迎戰尼泊爾，其中「台灣門神」潘文傑近期出現又更人覺得驚訝，因為健身和控制飲食讓自己體重下降、又更結實，談到自己為什麼熱愛健身，「想要精進自己就必須要這樣。」並把目標放在9月的世界盃會外賽。

潘文傑受到前中華男足總教練懷特(Gary White)的賞識，重新回到國家隊後，屢屢扛起一號門將的責任，在國邀賽、亞運和幾場國際賽中的表現也都讓人關注，不過他的外型也是另一個讓人關注的焦點。潘文傑說，「過去最胖是95公斤、BMI20幾，現在81公斤、BMI 大概13左右。」

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▼ 中華男足,潘文傑 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

▲▼ 中華男足,潘文傑 。（圖／記者謝孟儒攝）

健身的一大原因是為了更精進自己，潘文傑也一直有旅外的想法，不過在國際現實環境中，守門員其實比起其他位置更困難，「其實就是等這兩年，之後就不去了，我現在26歲，大概到了28歲，別的球會也不會想要，大概就是整個世界盃會外賽全部結束，如果沒有，就不會再有旅外夢，現在就順其自然。」

潘文傑日前隨著北市大，到了南韓進行亞洲大學比賽，面對南韓、日本、阿曼、馬來西亞，他共下場一場半，遇上南韓B隊和馬來西亞，「南韓被進3球、馬來西亞沒有，我覺得還不錯了，最近狀態不能說是最佳吧，懷特的時候比較好，但那時候比較胖，現在就是從新開始盡力展現自己。」

▼東亞盃,潘文傑 。

▲▼東亞盃,中華男足,潘文傑 。（圖／記者謝孟儒攝）

潘文傑將目標放在世界盃會外賽，「一個想要證明自己價值的時候，上次我落選一場都沒有在名單內，這次難得有機會，想要展現我跟大頭（邱育宏）不一樣的地方。」不過以前光頭的他最近也改燙捲髮造型，「我喜歡捲髮，加上當完兵了就不要再理光頭。」

「看我這兩場比賽的結果，再看要不要留有頭髮好了，我上次也是這髮型，只有12碼被進。」潘文傑笑稱「幸運髮型」，「不過不要金髮，對小朋友不好，小朋友會看會學，我理光頭很多守門員都理光頭，我金髮要是小朋友跟他家長講不好，現在會顧慮一點，現在比較會想了。」至於對上尼泊爾和香港的目標，就是不要被進球，然後二連勝！

▼中華足協國際邀請賽時的潘文傑。

▲▼中華足協國際邀請賽,中華男足,台灣男足,潘文傑。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 中華男足
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