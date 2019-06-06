時代的眼淚！半人半神卡特宣布明年球季後退休

▲卡特宣布明年將是生涯最後一年。（圖／CFP）

記者蔡名翔／綜合報導

NBA總冠軍賽熱血開打，場外卻有個重大消息，已經打滾21年頭的「半人半神」卡特（Vince Carter）在接受《ESPN》節目訪問時透露，「我還會想場上跑一年」，表示自己打完第22年的職業生涯後，就會宣布退休。

在諾威斯基（Dirk Nowitzki）宣布退休後，聯盟唯一的「7年級生」卡特在1998年以第一輪第五順位被勇士隊挑中，隨即和大學隊友傑米森（Antawn Jamison）互換球隊，來到了遠在加拿大的暴龍隊。暴龍隊這個操作將僅成軍3年的球隊，能見度從加拿大拓展到整個美國，甚至是全世界的籃球市場，就是因為卡特逆天的身體素質，還有在空中滯空的藝術感，瞬間讓他成為全NBA在火熱的當紅炸子雞。

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第一年就以18.3分5.7籃板3助攻榮獲年度最佳新人，與表弟麥葛雷迪（Tracy McGrady）在場上不時上演空中作業，讓加拿大的球迷看得如癡如醉，而在第二年開始就證明自己不只是個只會灌籃的球員，至今職業生涯仍保持平均37%的三分球命中率，讓防守球員不管放投還是放切，都會造成極大的傷害。

令人津津樂道的就是在2000年，不僅入選了個人職業生涯第一次的明星賽，在當年的灌籃大賽以360度大車輪和手臂掛框的招式，讓全世界的球迷為之瘋狂，球季結束後的卡特也代表美國隊參加了雪梨奧運，在對上法國隊的比賽隔扣了7呎3吋的中鋒懷斯（Frederic Weis），也讓媒體稱之為「死亡之扣」。

雖然個人數據漂亮，球風華麗，但是卡特卻無法帶領暴龍在季後賽更上層樓，於是喊出「賣我」風波，最後被交易到還在紐澤西的籃網隊，之後輾轉了魔術、獨行俠、灰熊、國王、老鷹，在與老鷹一年的合約結束後，卡特成為自由球員，即將在夏天尋找新東家，展開他的最後一年職業生涯。

不同於許多球星受傷後身體狀態不如巔峰，卡特在身上累積大大小小傷勢後，30歲以後場均三分球出手幾乎都在4次以上，命中率皆在40%以上，但卡特卻不時上演他的灌籃美技，這種狀況放在去年依舊如此，而他已經是41歲的老將了，所以在接受訪問時宣布明年球季結束就退休的消息後，許多球迷都感到非常不捨，因為依卡特的狀態，絕對還能繼續在聯盟征戰，生涯21年平均17.2分4.4籃板3.2助攻43%的投籃命中率跟37%的三分球命中率。

▼諾威斯基退休後，卡特是聯盟唯一的七年級生。（圖／達志影像／美聯社）