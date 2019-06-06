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「大夫」哈勒戴之子第32輪獲藍鳥指名　將選擇讀大學

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▲哈勒戴（Roy Halladay）之子布雷登（Braden Halladay）。（圖／@baseballcanada twitter）

▲藍鳥選秀會指名哈勒戴（Roy Halladay）之子布雷登（Braden Halladay）。（圖／@baseballcanada twitter）

記者潘泓鈺／綜合報導

2017年11月賽揚強投哈勒戴（Roy Halladay）飛航意外逝世享年40歲，今年進入名人堂沒幾個月，他的兒子布雷登（Braden Halladay）在大聯盟業餘選秀會上，以第32輪957順位被哈勒戴發跡球隊多倫多藍鳥指名，不過他將選擇放棄就讀大學。

在多倫多出生的布雷登擁有美國、加拿大雙重國籍，在佛羅里達州就讀Calvary Christian 高中，曾經入選加拿大國家隊青棒，與父親一樣是名投手，布雷登四縫線均速在高中4年進步了13英里來到86英里。雖然被藍鳥指名，但布雷登指出不會簽約，將按照計畫就讀賓州州立大學，在NCAA戰場磨練技術。

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布雷登被挑選後在twitter上表示，「感謝藍鳥球團今天在第32輪指名我，是個莫大的榮幸。不過我將按照計畫就讀賓州州立大學，我相望雙方都能理解這個決定，我很期待我的大學生活，將在大學讓自己變得更強，感謝所有支持我的人。」

「我們很了解哈勒戴一家人，我們也知道布雷登很優秀，所以想要花時間栽培他，」藍鳥總管亞特金斯（Ross Atkins）說道，「他的評價在賓州名列前茅，很榮幸地我們能夠選到他。」

▲藍鳥名人堂強投，哈勒戴（Roy Halladay）。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈勒戴（Roy Halladay）。（圖／達志影像／美聯社）

哈勒戴在1998年在藍鳥登上大聯盟，直到2009年球季後轉戰費城人，奉獻多倫多12個賽季，期間6次入選全明星，2003年更是摘下生涯首座賽揚獎。2013年哈勒戴宣布高掛手套，沒想到4年後駕駛輕航機在墨西哥灣墜機罹難，去年藍鳥為他舉辦32號背號退休儀式，今年進入古柏鎮棒球名人堂。

藍鳥球探桑德斯（Steve Sanders）表示，布雷登是名很棒的球員，他投球的感覺非常的出色，我們長期觀察他投球，認為他能夠到更高層級打球，也很祝福他在賓州州大有很好的發展。

藍鳥今年拉上2名名人堂球二代，葛雷諾之子小葛雷諾（Vladimir Guerreo Jr.）、克雷格畢吉歐（Craig Biggio）之子卡凡畢吉歐（Cavan Biggio），寫下歷史首次名人堂之子同隊聯手紀錄。藍鳥小聯盟體系還有另一名球二代，90年代4屆全明星外野手丹特畢切特（Dante Bichette）之子包畢切特（Bo Bichette）。

關鍵字： 藍鳥哈勒戴布雷登大夫
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