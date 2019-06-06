美職選秀14輪被挑中　林家正：付出有所回報

▲林家正。（圖／記者陳立勳攝）

體育中心／綜合報導

亞利桑那州立大學台灣球員林家正，在今年大聯盟業餘選秀會第14輪422順位被亞利桑那響尾蛇挑中，林家正表示，與球隊的洽談將由在美國顧問 (advisor) 即刻展開，希望能盡速有下一步的好消息。

林家正在2016年高中畢業時就曾被西雅圖水手以第16輪477順位挑選，成為歷史首位大聯盟選秀會指明台灣球員，不過他選擇放棄就讀NCAA一級名校亞利桑那州大。2018年林家正再以29輪822順位被休士頓太空人挑中，這次因為順位、簽約金不如預期，回到大學累積經驗。

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今年第3次參與美國職棒選秀，林家正在第14輪422順位被亞利桑那響尾蛇挑中，相較於去年第29輪882順位提升不少，也是林家正3次選秀中最高順位的一次。

林家正在選後表示，「在歷經過去三年兩度在美職大聯盟選秀會中獲選，很感謝也很感激，今年得以再次獲得青睞，被亞利桑那響尾蛇隊在第十四輪第422 順位選中，與球隊的洽談將由在美國的顧問 (advisor) 即刻展開，希望能盡速有下一步的好消息，向遠在台灣的各位報告。

在去年選秀會的選秀結果不如預期之下，過去這一年我持續的就不足之處進行加強、就貧乏之處進行修正。一切的努力都是希望我能更加符合球探以及球隊對我的期待、能夠獲得更高的評價。很高興這一年來的付出，在這一天有所回報。

除了美國亞利桑那州大 (Arizona State University) 教練的指導，與其他數位我自己所尋找教練額外的協助之外，休賽季期間在台灣也受到教練們與前輩們的教導與指教。感謝讓我的棒球生涯得以前進到 這個階段的每一位，在此致上深深的感謝。

台灣對於我就是我的故鄉，不論在海外如何的征戰，因為台灣這塊土地讓我得以在休賽季期間能夠重新充電，讓我得以在賽季期間心中有所依歸。這幾年在美國的賽季期間，偶有遇到台灣球迷到場加油，我由衷感謝這些熱情的台灣球迷，同時也感謝遠在台灣的球迷對我持續的關注，請各位持續替我加油、替台灣加油，謝謝各位。」