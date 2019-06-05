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新紐約之王好夯！　多支球隊爭取羅素加盟

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▲▼籃網羅素。（圖／達志影像／美聯社）

▲籃網羅素迎來生涯年身價水漲船高。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

布魯克林籃網後衛羅素（D'Angelo Russell）本季表現大躍進，場均來到21.1分、7助攻，不但入選生涯首次的明星賽，還帶領籃網重返睽違已久的季後賽。羅素是2015年的選秀榜眼，本季跑完新秀合約，目前也傳出包含灰狼在內的多支球隊對羅素有興趣。

根據《The Athletic》報導，目前有灰狼、爵士、魔術、爵士、溜馬，都對這位新一代紐約之王有濃厚興趣，但是籃網也放出消息，不管對手開出多少價碼要挖自己的當家球星，都會跟進到底。

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▲▼Karl-Anthony Towns D`Angelo Russell。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰狼想要組成2015年狀元、榜眼連線。（圖／達志影像／美聯社）

灰狼也被外界認為是羅素相當願意前往的球隊，因為狼王唐斯（Karl-Anthony Towns）與羅素分別是2015梯的狀元、榜眼，他們也有不少私交，多次在季外時間共同接受訓練，因此如果給羅素選，他也不見得會排斥前往北大荒。

羅素在被問到有關於新合約的事情時表示，「目前來說就是靜候佳音，因為今年還有很多大咖的自由球員，我屬於受限自由球員，看起來應該會是他們先處理完過後，才會輪到我，無論是什麼時候需要作出決定，我都會遵從內心的聲音，我會準備好面對這一切的。」

根據外媒報導，羅素團隊預期收到大約平均年薪2700萬美元（約8.5億台幣）的頂薪合約。自由市場從美東時間6月30日晚間6點開市，在此之前各球團可以先與屬意的球員進行會談，不過羅素應要等到像是厄文（Kyrie Irving）、雷納德（Kawhi Leonard）等握有球員選擇的大咖球員，或是湯普森（Klay Thompson）這樣的自由球員決定後，才會得到報價。

▲▼羅素。（圖／CFP）

▲羅素成為新任紐約之王。（圖／CFP）

羅素2015年被洛杉磯湖人以榜眼選中，不過只待在湖人兩個賽季就被交易至籃網，今年是他生涯的第四年，他也迎來大爆發，場均得分21.1分、7助攻、3.9籃板各項數據都是生涯新高，儘管獲得更多球權，但他的投籃命中率也是生涯新高，這也讓他入選生涯首次的明星賽，並且帶領籃網重返自2014－15賽季的首次季後賽。

關鍵字： NBA籃網羅素D’Angelo Russell灰狼
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