陳柏良回歸主場對上尼泊爾　盼在家鄉高雄為英籍主帥奪首勝

▲ 中華男足友誼賽對尼泊爾賽前記者會 ,陳柏良 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／高雄報導

目前FIFA世界排名125的中華男足，6月6日將要在高雄和排名161尼泊爾進行友誼賽，5日進行賽前記者會。台灣隊長陳柏良也回歸陣中，「回來的目標其實一直都是贏球，就是能夠做好自己，也能夠幫助年輕球員。」

目前效力中甲浙江綠城的陳柏良稍早也談到近期球隊表現，「球隊都會有困難的時候，相信會盡快走出來，雖然自信不像去年那麼好，不過一步步來吧，聯賽就是馬拉松，8日的比賽如果贏（上海申鑫），可能就會回到前3，球隊打法有改變，不過自己還是要好好檢討。」

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陳柏良說，「這三年算是自己滿巔峰的狀態，年齡加上踢了更多比賽，想法也會有些改變，更珍惜每場比賽。」談到中華男足先前以0比0踢和緬甸、0比1輸給索羅門，還沒有開胡，「每場比賽都會想贏，但要怎麼贏是我們要去想的，球員也要更自信，這次在主場，也是我們要去咬他們的。」

對上尼泊爾，也是陳柏良在英籍主帥蘭卡斯特(Louis Lancaster)接任後的第一場比賽。陳柏良說，「希望幫助年輕球員，回來的目的就要贏下來、又是在主場我的家鄉高雄，希望把比賽把勝利帶給教練。」

▼ 中華男足主帥蘭卡斯特。