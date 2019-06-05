法網／費德勒、瓦林卡情誼　曾爭執也相互鼓勵度過低潮

▲費德勒、瓦林卡兩人是網壇一大佳話。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

4日的法網8強賽，費德勒對決瓦林卡(Stan Wawrinka)，這場「瑞士內戰」最終由費德勒(Roger Federer)以比6(4)、4比6、7比6(5)、6比4 成功挺進4強。這對老搭檔本次在法往上在次碰頭，也勾起許多球迷的回憶，不過他們兩人過往卻也有過爭吵，卻也都在生涯低潮的時候互相鼓勵，無疑是網球場上的最佳拍檔。

費德勒已經連續3年沒有參加法網，不過今年再次參戰在8強賽以前全部以直落3晉級，狀態調整非常好，到了8強戰面對瓦林卡，這樣的對戰組合再次讓球迷感到瘋狂，因為兩人不僅是好友，過往對戰紀錄費德勒22勝3敗，這3敗全部都是紅土賽事，也讓比賽更有看頭，儘管費德勒在第2盤遇到亂流，但隨後仍穩穩拿下2盤成功晉級。

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在場上是對手的費德勒與瓦林卡，場下的感情卻非常好，兩人還一同攜手在2008年的北京奧運位瑞士拿下男雙金牌。另外在2014年的台維斯盃，費德勒與瓦林卡再次搭檔，也幫助瑞士贏下第一座台維斯盃冠軍，只是看似友情良好的兩人，卻也爆發過口角。

▲費德勒。（圖／達志影像／美聯社）



在先前的ATP年終賽，兩人就在休息室大吵，原因是費德勒的老婆米爾卡(Mirka Federer)去干擾瓦林卡，讓瓦林卡對米爾卡咆嘯回擊，費德勒也承認雙方真的吵架，「我們有矛盾，但現在可以進行交流了，已經沒有問題了，我對瓦林卡在倫敦發生的事情都不計較了，我們不是小孩子，現在一切都過去了。」

不過朋友間有爭吵也一定會有互相勉勵的時候，在2016年費德勒遭逢膝蓋傷勢，一整年沒有拿下任何一座巡迴賽冠軍，也在那年瓦林卡在美網擊敗了喬科維奇，奪下生涯第3座大滿貫，不過當瓦林卡談到新賽季期許，卻只說，「對網壇而言，我唯一願望就是看到費德勒健康回歸。」這樣的情誼也感動了許多人，兩人也在2017年澳網進行5盤大戰，納達爾還稱如果不看這場比賽就是不愛網球。

無奈在同年的溫網，換成瓦林卡受傷，被迫提節前結束賽季，對此費德勒也第一時間送上關心，希望瓦林卡可以早日傷癒歸來，雙方間的關係也是網壇佳話。

▲瓦林卡。（圖／達志影像／美聯社）