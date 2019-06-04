中職／索沙搭機離台　悍將隊友也要簽名留念

▲索沙今天搭機離台，富邦球團歡送 。（圖／翻攝索沙IG）

體育中心／綜合報導

中職最強洋投索沙確定轉加盟韓國職棒SK飛龍隊，5日搭機離台，富邦球團簡單為他準備歡送會，行政人員、球員把握最後機會請他簽名，為此留作紀念，林益全也得到一顆簽名球，稍早在臉書發文祝褔他，「在韓國繼續強，球速100MPH」。

昨天宣布確定離開富邦球團後，索沙在IG連續發文，今天也放上與球團相關人員合照，最後則放上與副領隊陳昭如的合照，強調「她是最棒的人，致上最高敬意」。

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悍將3日對戰Lamigo桃猿是中職最終戰，賽前與韓職SK飛龍球團人員會面，便已達成共識，昨天上午在富邦悍將宿舍與SK飛龍簽約加盟。

富邦球團今天上午在新莊主場歡送索沙，行政人員與他合影留念，林益全也在臉書放上合影以及簽名球，並寫下，「最強SOSA，祝福你在韓國繼續強，球速100MPH，好有藝術的簽名球，這是簽指叉球的意思嗎？」

索沙因為膚色關係，在隊上被戲稱是「布農族」，原住民的陳凱倫今天在臉書祝褔他，表時很敬佩他這位強悍對手，也直言「強者到哪都是強者」、「卑排族的祝福布農族的」。

▲林益全、索沙合影留念。（圖／截自林益全臉書）