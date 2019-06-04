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NBA冠軍戰／G2運彩銷售9500萬　8成彩迷投注勇士獲勝

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▲勇士卡森斯、柯瑞、湯普森、柯爾，暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

▲運彩G2銷售9500萬。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

NBA總冠軍賽G2勇士吹起反攻號角，在暴龍主場上演逆轉，雙方戰成1比1平手。6日的G3將回到勇士主場再戰，台灣運彩已提供相關投注賠率，在總冠軍第二戰，台灣運彩總投注金額約9,500萬，雖然第一戰暴龍取得首勝，但台灣球迷仍鍾情勇士。

開賽前「不讓分」投注勇士獲勝佔該玩法銷售86%；賽事開打後暴龍一路領先，勇士在第三節逆轉後，暴龍一路緊咬，部分玩家相信暴龍有機會扭轉劣勢，因此，場中投注暴龍獲勝的佔比增高，場中投注「不讓分」暴龍勝的約佔該玩法銷售32%。

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台灣運彩提供的NBA總冠軍賠率，勇士1.20倍、暴龍3.10倍；第三場賽事相關賠率：「不讓分」賠率暴龍為2.45倍、勇士1.35倍；「讓分」暴龍受讓5.5(+5.5)賠率1.80倍、勇士讓分5.5(-5.5)賠率1.70倍，顯示回到主場的勇士預期會有水準之上的表現；「總分大小」則提供213.5的分值，「大」1.70倍、「小」賠率為1.80倍。

「系列賽正確結果」目前仍有6種選項，各項賠率如下：金州勇士4勝2敗2.45倍、金州勇士4勝1敗2.90倍、金州勇士4勝3敗4.25倍、多倫多暴龍4勝3敗4.50倍、多羅多暴龍4勝2敗8.00倍、多羅多暴龍4勝1敗14.00倍。

▲暴龍雷納德、勇士柯瑞、湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲8成玩家投注勇士獲勝。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA總冠軍戰勇士暴龍總運彩
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