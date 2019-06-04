法網／4日精彩8強戰　費德勒對瓦林卡、蠻牛鬥錦織圭 　

▲費德勒將上演瑞士內戰。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

法網進入8強重頭戲，「費天王」費德勒(Roger Federer)在上演經典大戲「費納大戰」之前，得先在4日晚間8點進行「瑞士內戰」與亦敵亦友的同胞瓦林卡(Stan Wawrinka)對決。兩人上次在法網交鋒，瓦林卡在2015年的8強將費德勒淘汰出局。

費德勒對戰取得22勝3敗的絕對優勢，不過瓦林卡的3場勝利都來自紅土，包括2015年的法網8強，最後更拿下生涯唯一大滿貫冠軍。「我們對彼此非常熟悉，打過的比賽太多了，他在紅土上絕對比其他球場更加危險。我很高興他走過傷痛，彷彿重生一樣。我希望他還沒回到2015年的水準，那時他對球狂轟猛炸，太誇張了。」費德勒說。

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瓦林卡和費德勒曾經一同奪下北京奧運雙打金牌，兩人英雄惜英雄，「能在8強跟他對決真的很棒，他是最好的網球員，這是一大挑戰。我沒有打贏他很多次，但在這唯一的一次對我意義非凡，我會拿出最好的表現。」瓦林卡說。

而瑞士內戰的勝方將對上納達爾(Rafael Nadal)和錦織圭之間的勝者。納達爾對戰以10比2領先，4次紅土交手全都獲勝，在法網90勝2敗瞄準第12座法網冠軍。不過錦織圭鬥志超強，連續兩場比賽都打5盤勝出，生涯已經拿下5盤大戰的5連勝，更擁有開放年代以來，最高的75%決勝盤勝率。

▲瓦林卡曾在2015法網擊敗費德勒。（圖／達志影像／美聯社）