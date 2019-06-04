張老師專欄／廣島、樂天領先群雄　王柏融單場5安紀錄

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

張昭雄／戰評

每年日本職棒例行賽上半段球季都在跨聯盟交流賽展開前告一段落，今年不例外，目前各隊分別出賽50多場，今年上半季顯得特別熾烈，尤其兩聯盟名次不斷更動，今年又有旅日新秀王柏融加盟火腿隊，表現特別引人矚目。

日本職棒年度各隊必須比賽143場，除了交流賽18場之外，其餘同聯盟各自對抗25場，上週才結束的上半季，廣島隊以33勝1和20負的6成23勝率膺登央聯榜首，廣島隊於最近三週賽週之中，締造16勝2負佳績，才從原來B段班晉升到目前A段班卻是盟主席位；央聯原本由巨人隊稱王，因該隊最近兩週以來負多於勝劣績，目前業已退屈第三名，並與廣島隊有4點5場勝差；目前央聯亞軍的阪神隊，於五月份以前也在B段班，最近兩週勝多於負才晉升亞軍席位，不過與廣島隊也有4場之多勝差，只領先巨人隊半場勝差而已，本週展開交流賽，巨人隊如能節節報捷，或許能夠取代亞軍之席；至於上半季央聯墊底的去年球季亞軍養樂多隊，最令人難予想像，該隊於5月11日起寫下16連場敗績，幸好上週最後乙役擊敗橫浜隊才倖免寫下隊史18連敗最多紀錄。

在洋聯方面，本來從上月底起一直稱王隊的軟銀隊，上週最後週賽以2勝4敗收場，才被持續居亞的樂天隊後來居上，樂天隊上週有4勝1負佳績，其中與軟銀隊的3連勝演出，目前以29勝1和23負的5成58勝率稱王，惟僅領先火腿隊1點5場勝差，也與第三名軟銀隊有2場勝差；目前西武、羅德及歐力士分別名列第4至6席次。

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▲宋家豪。（圖／記者李毓康攝）

上半季旅日驍將之中，以火腿隊的王柏融表現最為突出，尤其上週對歐力士3連戰中的週五，敲出日職第2號紅不讓，特別是週日的上半季最後乙役，締造了日職生涯單場5打數5安打新紀錄，對歐力士的13支8之6成15高水平打擊率，非但使王柏融累積打擊率突破3成03佳績，也躋身洋聯打擊率排行榜第六傑前茅。

其次是樂天隊投手宋家豪，今年球季依舊受到球團器重，截止目前，出賽27場的中繼，即便是1勝2敗投手戰績，但有17場〔中繼點〕成就，累積防禦率2點70也略顯遜色。

再者，羅德隊左投手陳冠宇，上半季也有出賽14場之多，雖尚無勝敗投手紀錄，但也有2場〔中繼點〕及0點87防禦率佳績。

最後提及老將陽岱鋼，平心而論，他在上半季表現不過爾爾，在巨人隊51場比賽中才出賽42場，卻在上半季尾聲始終欲振乏力，也拼不過眾多外野手競爭者，目前累積打擊率2成70，2支全壘打及8分打點成績，尤其得點圈打擊率只有2成38最為缺失。

▲羅德左投陳冠宇。（圖／截自羅德臉書粉絲團）