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法網／史卓夫29歲首闖大滿貫16強　力拚斬斷喬帥24連勝

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▲德國史卓夫 。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國史卓夫將對決喬科維奇  。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

29歲的德國好手史卓夫（Jan-Lennard Struff）大氣晚成，最近才刷新個人最佳排名來到44名，今年更3殺世界前10好手，法網更是他生涯首次打進大滿貫16強。現在他將力拚爆冷，斬斷球王喬科維奇(Novak Djokovic)的大滿貫24連勝，阻止他連拿4座大滿貫冠軍。

史卓夫打法超強勢，法網前本季已轟出235發ACE排名前10，一發得分率77.8%排在第8，場均10.4顆ACE排第9，今年已經擊敗茲維列夫(Alexander Zverev)、席里奇(Marin Cilic)和西西帕斯(Stefanos Tsitsipas) 3位世界前10好手，這次法網也已力退丘里奇(Borna Coric)和沙波瓦洛夫(Denis Shapovalov)兩位年輕大物。

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生涯前19次大滿貫會內賽登場，史卓夫都在前兩輪提前打包，第20次出賽才在去年的溫網首度闖進32強，今年法網更是16強初登場。8個禮拜前，他更喜獲麟兒成為新手爸爸，每天視訊通話。

史卓夫是擅長發球上網的美國名將山普拉斯(Pete Sampras)球迷，而他在法網前3輪129次上網，也拿到86分，效率不俗。現在他也深信，自己有實力挑戰喬科維奇。「我認為我的武器能帶給喬科維奇，我今年和費德勒(Roger Federer)、納達爾(Rafael Nadal)，對我非常有幫助。」

「我為他感到非常開心，我們還滿熟的，只要有德國同胞有好表現，我都替他們感到開心。」茲維列夫說。

▲德國史卓夫 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 法網史卓夫
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