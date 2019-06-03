NBA冠軍戰／和可愛一樣「面癱」打球？　嘴綠：那我會沒成就

▲格林積極防守雷納德。（圖／達志影像／美聯社）



記者顏如玉／綜合報導

年度最佳防守球員「嘴綠」格林(Draymond Green)，在總冠軍戰積極限制雷納德(Kawhi Leonard)，一直以來都是聯盟備受爭議球員的他，在總冠軍戰G2賽前被問及是否想用「可愛」的方式打球，格林毫不猶豫地說「不」，「用他的方式、情緒打球，我就不會有今天的成就。」

格林先前曾表示，認為自己不再像以前那樣情緒化，對於裁判的判決也沒有那麼強烈回應，在作客多倫多的G2之前，記者向他問及此事，「是否想要向雷納德學習，用他的情緒、方式打球？」

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雷納德一向低調、話少，雖然來到暴龍後形象有所改變，但和大多數球員比起來仍非常安靜，且常常「面無表情」，但在球場上表現卻勇猛如「機器人」，季後賽大爆發幫助暴龍一路挺進冠軍戰。

「我一點也不想用和雷納德一樣的方式、情緒打球。」格林說，若是自己和雷納德一樣情緒不外露，那就無法有今天的成就，「所以我不想成為雷納德，這對我沒效果，就像我的方式對他也沒效一樣，這就是籃球的獨特之處。」

接著記者又開玩笑問格林，是否會想要和雷納德一樣沒有表情地打球，「不，我一點也不想，可能永遠也不會這樣做，而且我也沒興趣。」