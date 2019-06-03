15年前威廉波特交手　王維中與普洛法大聯盟相聚IG秀合照

▲王維中IG秀出與普洛法的合照。（圖／截自王維中IG）

記者楊舒帆／綜合報導

運動家左投王維中旅韓一年後重返大聯盟，與普洛法（Jurickson Profar）在大聯盟同場出賽，兩人在2004年LLB少棒就曾同場對戰過，相隔15年成為隊友，是相當難得的緣分。

王維中2004年就讀高雄壽天國小時期曾代表中華隊出征威廉波特，當時陣中還有現效力中信兄弟的許基宏，中華隊是中斷7年後再度參賽，因此受到相當大的關注。

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王維中小時候投手兼任外野手，中華隊出征威廉破特取得2連勝後，王維中先發對巴拿馬承擔敗投，再遇到普洛法所屬的庫拉索隊，王維中改扛先發第6棒鎮守中外野，2打數無安打，普洛法則是第5棒三壘手，他4打數1安打，貢獻1打點，中華隊最終在延長賽以8比9落敗，無緣晉級國際組冠軍，而庫拉索的致勝英雄則是現在效力雙城的史庫柏（Jonathan Schoop），他不但敲回超前分還飆再見三振。

普洛法2012年至去年為止都待在遊騎兵隊，直到今年轉到運動家，王維中則在2014年因規則五選秀從海盜到釀酒人，並在大聯盟出賽14場，然後2017年再升上大聯盟出賽8場，期間都沒有對遊騎兵登板過，去年旅韓一整年，今年再披上運動家戰袍，才有機會與普洛法一起站在大聯盟的舞台。

王維中3日延長賽後援0.2局無失分，目前防禦率維持0，普洛法則有本季第9轟的演出，賽後王維中在IG發文貼出他與普洛法的合照，還寫道，「曾經在2004年一起打過威廉波特，現在還可以一起打球，真的不容易。」若王維中持續待在大聯盟直到7月初運動家與雙城的系列賽，就有機會與史庫柏交手，再續前緣。