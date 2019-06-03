法網／5小時5盤苦戰晉級　瓦林卡睽違4年8強對決費爸

▲瓦林卡。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者洪偵源／綜合報導

瑞士好手瓦林卡 （Stanislas Wawrinka）法網男單16強賽，歷經5小時9分鐘的5盤大戰，以7（8）比6、5比7、6比4、3比6、8比6擊敗大會第6種子，來自希臘的20歲小將齊齊帕斯（Stefanos Tsitsipas）晉級8強，將是睽違4年與同鄉費德勒（Roger Federer）在法網8強交手。

瓦林卡去年在法網一輪遊，世界排名還跌到250名之後，這是因為他2017年就動過兩次膝蓋手術，復出幾經波折，加上過去的成績出色，有著龐大的保分壓力，前年法網還打進決賽，結果首輪出局，積分瞬間少掉1200分影響排名。

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原本還一度考慮退休的瓦林卡，還是一步步重回頂尖選手之林，此次法網他世界排名已經回到28，打進8強後，還有機會再把排名拉高，昔日能衝擊四大天王壟斷大滿貫霸業的好手，正慢慢找回屬於自己的舞台。

而8強的對手，就是四大天王之一的費德勒，巧合的是2015年瓦林卡就是8強擊敗費德勒後，一路打進決賽，再擊敗另一位天王喬科維奇（Novak Djokovic ）拿下冠軍，費德勒在那之後，直到今年才又再度參加法網。

早一步晉級8強的費德勒就說，當時瓦林卡在這裡擊敗他，之後一路打下冠軍，加上去年瓦林卡首輪出局，排名還大跌，今年一路重新打上來，如果8強碰上這位同鄉，比賽將會很難打。