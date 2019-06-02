中職／對戰桃猿雪恥將是最終戰？索沙：不知道

▲富邦悍將索沙。（圖／記者季相儒攝）



記者王真魚／桃園報導

34歲的索沙2日對戰Lamigo桃猿繳出8局無失分好投，獲選單場MVP，對戰桃猿雪恥一番，他在賽後表示：「前一場被桃猿打得好累，這次用不同的方式應戰，決定好好大幹一番，很開心有好的效果，感謝隊友分數支援，讓我投得更自在。」

索沙賽前與韓職SK飛龍會面，幾乎確定將離開悍將，他沒有把話說死：「只是簡單的會面，我當個聽眾，聽聽對方的想法，還沒有結論，還在等結果。」

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來台也有幾個月，索沙坦言，與悍將球團產生一定的感情，要割捨這份愛，真的不容易：「在作出決定之前，有許多其他重要的事情還要考慮，包括與大家們培養出的好感情，這些都比合約來得重要。」

截至今天賽前，索沙戰績7勝2敗、防禦率1.72，另累計80次三振，穩居中職投手三冠王，堪稱中職今年最強洋投，而11次先發其中10次為優質先發，唯一1次非優質內容，就是近一次先發面對猿隊，僅投5.2局慘失6分吞敗，這也是他首度未投滿6局。

今天再度挑戰桃猿，索沙主投8局送出5K僅被敲2安無失分，繳出優質先發拿下勝投，他說：「我知道這一勝對球隊來說很重要，尤其是昨天燒了牛棚，希望自己可以挺身而出，幫助球隊。」

此役是否在中職最終戰，索沙笑說：「不知道，有可能是，也有可能不是，說不定還有很多場。」