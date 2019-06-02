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玉山盃／新北市1分險勝桃園市　近5年來奪第4座冠軍

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▲玉山盃新北市奪冠。（圖／記者楊舒帆攝）

▲玉山盃新北市奪冠。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

玉山盃全國青棒錦標賽，2日進行冠軍戰，新北市9局下化解滿壘危機，驚險以6比5擊敗桃園市，近5年奪第4座冠軍。

桃園市與新北市不約而同派出高一投手先發，新北市4局下率先突破，岳政華敲一壘線邊落地二壘安打，原判定界外，經由輔助判決後認定為界內且為二壘安打，總教練周宗志賽後表示，「這支安打及判決帶動團隊氣勢，也很高興球員把握機會把分數打回來。」

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岳政華攻佔二壘後，林吳晉瑋獲得保送，林辰勳執行短打戰術攻佔三壘，然後陳志杰投3保送加上1次暴投被攻下2分，首棒何恆佑適時安打再下一城。

新北市高一左投林昱珉5局上遇亂流，打者因守備失誤上壘後，被桃園市首棒李灝宇掃出二壘安打失掉1分非責失分。新北市則在5局下林辰勳三壘安打串連添2分，不過桃園市把握6局上新北市換上李慶隆登板時追回2分，直到新北市換上速球派的潘文輝壓制對手，以直球為最主要武器，因張翔安打失掉2分皆得算在李慶隆帳上，最後順利化解。

▲玉山盃，新北市林昱珉、王彥程。（圖／記者楊舒帆攝）

▲玉山盃，新北市林昱珉。（圖／記者楊舒帆攝）

9局上新北市握有3分領先時，潘文輝投出保送又被敲1安打，再換高三左投王彥程後援登板，因守備失誤擠成滿壘，又因內野安打及觸身球保送擠回2分，最後讓李灝宇敲出右外野飛球，守住勝利。

林昱珉主投5局，被敲3安打，失掉1分非責失分，潘文輝中繼3.1局失2分非責失分，最後王彥程關門首勝，總教練周宗志表示，「林昱珉是設定好的冠軍戰先發投手，沒失分但內容有點落差，所以5局結束就換投，李慶隆速度展現不錯，但也被敲安打，才讓潘文輝接替，因為速球是他武器，所以幾乎都配直球，讓他化解危機，最後9局有危機再換王彥程，很高興他頂住王貞治盃冠軍戰被敲再見安打的心魔，把這場比賽守下來。」

新北市曾在2015年至2017年拿過三連霸，去年屈居亞軍，今年再重返榮耀，近5年奪第4座冠軍，總教練周宗志獲得U18中華隊的執行教練任務，需從王貞治盃與玉山盃表現不錯的選手中選出36名參加藍白明星對抗賽。

▲玉山盃，新北市林昱珉、王彥程。（圖／記者楊舒帆攝）

▲玉山盃，新北市王彥程。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 2019玉山盃U18世界青棒新北市
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