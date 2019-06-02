內馬爾貼聊天紀錄和女網友露骨照　否認性侵「我被敲詐了」

▲內馬爾公佈和女網友的對話紀錄，以及女方多張性感照 。（圖／翻攝自neymarjr IG，下同）

體育中心／綜合報導

目前效力於巴黎聖日耳曼足球俱樂部的巴西球星內馬爾（Neymar），遭一名巴西女網友控訴，在法國巴黎凱旋門酒店(Hotel Sofitel Paris Arc Du Triomphe)內暴力性侵得逞。對此內馬爾在IG貼出7分鐘的影片和對話紀錄，說明自己是被敲詐勒索。

該名女網友指控，先是在IG上認識內馬爾之後，內馬爾提議要在巴黎見面，並請助理寄機票給她，因此她從巴西飛往巴黎，5月15日住進凱旋門酒店，當晚內馬爾抵達後明顯有喝酒，雙方聊天之後，開始有肢體接觸、擁抱以及愛撫等行為。

請繼續往下閱讀...

該名女網友還說，之後內馬爾的行為突然變得有侵略性，接著施以暴力發生性行為，5月17日返抵巴西之後才敢報警，並且正式向巴西聖保羅法院提起訴訟。不過內馬爾的父親向當地電視台表示，女網友就是想勒索，將會公布兩人WhatsApps通話紀錄。

內馬爾隨後在自己IG貼出7分鐘的影片說明，「我被敲詐勒索了，因此出面說出真相，了解我的人都知道，我永遠不會做這樣的事情，很難相信這個世界是這樣，有人想著怎樣利用別人敲詐，這讓我感到很痛苦，這是一個陷阱，但我中了。」並公佈和女網友的對話紀錄。

從對話紀錄可以看到，女網友傳了不少張清涼且性感的照片還問，「我的這姿勢怎麼樣？」內馬爾回應，「我想把你吃掉。」不少親密對話，女網友15日晚間回到飯店時，還說想跟內馬爾見面要他帶酒過來，「我可以為你做很棒的按摩。」

對此，內馬爾的公關團隊也發出聲明，堅決否認內馬爾性侵，「網絡上有關內馬爾性侵的新聞被廣泛傳播，所謂的受害者向媒體說了此事，對此我們感到驚訝，對此，我們完全否認這指控，這是一件讓人遺憾和非真實的事件。最重要的是，我們會將所有企圖勒索和敲詐的證據，提供給警方。」