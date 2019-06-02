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玉山盃／高一邱駿威飆個人最速　還有陽建福真傳指叉球

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▲玉山盃高雄市邱駿威。（圖／記者楊舒帆攝）

▲玉山盃高雄市邱駿威。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

玉山盃全國青棒錦標賽，2日進行季軍戰，高雄市高一投手邱駿威完投9局失3分，可惜沒有得到火力支援，失3分承擔敗戰，不過總教練李來發稱讚他表現100分，而且從陽建福學來的指叉球更犀利，能壓制打者。

邱駿威出身於台東縣，畢業於新生國中，高中選擇就讀高苑工商，玉山盃季軍戰對決家鄉球隊台東縣，首局被敲2安打失1分，再以雙殺打解危，4局下因單局隊友2失誤而失分，投到8局結束只被敲3安打，不過9局又被敲2支安打包含1支長打失掉超前分而承擔敗戰。

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邱駿威前一戰後援出賽飆149公里，突破過去147公里，締造個人最快球速，此戰先發因負擔就多局數沒有全力催速度，最快143至144公里，不過亮點是他的指叉球，受到陽建福的「真傳」，陽建福也在賽後頻頻稱讚他的表現，「很有實力的投手，我跟他說指叉球不要太用力，順順丟。」

總教練李來發說，「他今天表現100分，因為也沒投過這麼多局，失分是內野一些失誤造成，尤其變化球以前都很用力丟，這場投得很好，快慢搭配壓制打者，有這樣的表現，未來也會是高苑重用的未來之星。」

邱駿威表示，「這場狀況還不錯，指叉球控制地好，陽建福學長有告訴我要順其自然去丟，不要太過用力反而會控制不好。」對決家鄉球隊，最難對付的是第1棒林政華，全場被敲5支安打中有3支是他打的。

雖然後援飆速突破個人紀錄，而且同屆的投手，像是新北市潘文輝、桃園市陳志杰都打150公里，而邱駿威也來到149公里的實力，他認為，「不會去特別追求球速，否則動作會跑掉。」

關鍵字： 2019玉山盃U18世界青棒高雄市邱駿威
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