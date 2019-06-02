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洋基振奮！當家游擊Didi展開復健　預計下週歸隊

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▲洋基葛雷格里斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基葛雷格里斯肘傷準備復出。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

傷兵滿載的洋基隊準備迎接球員歸隊，當家先發游擊手「DIDI」葛雷格里斯（Didi Gregorius）去年進行手肘韌帶置換手術，目前已經恢復訓練。總教練布恩（Aaron Boone）信心表示，他有望於下週歸隊。

根據大聯盟報導，教頭布恩在2日向媒體說明葛雷格里斯的傷勢狀況，目前他復原情況良好正在進行復健，如果沒有意外，預計下週洋基與印地安人系列戰就能歸隊，展開今年球季。

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葛雷格里斯去年進行手肘韌帶置換手術，原估計傷勢在7、8月才會歸隊，不過他復元進度比預期來得好，洋基球團有意先讓他先以指定打擊身份復出，在視他身體情況做調整。

洋基為了因應葛雷格里斯受傷，休賽季簽下托瑞威斯基（Troy Tulowitzki）和雷馬修（DJ LeMahieu）補強內野，但托瑞威斯基4月初因小腿傷勢進傷兵，目前洋基將托瑞斯（Gleyber Torres）移至游擊防區，雷馬修負責鎮守二壘。

上個球季葛雷格里斯出賽134場，繳出.268/.335/.494打擊三圍，27發全壘打是生涯新高，並外帶生涯次高的86分打點，整體打擊數據是生涯最佳。

關鍵字： 洋基葛雷格里斯
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