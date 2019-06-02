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歐冠／開賽25秒熱刺手球薩拉赫主罰　利物浦2比0六度捧冠

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▲▼歐冠決賽,利物浦對決熱刺 。（圖／達志影像／美聯社）

▲歐冠決賽,利物浦對決熱刺 。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

眾所矚目的歐冠決賽即將於2日凌晨3點（台灣時間）開踢，由利物浦對上首闖決賽的托特納姆熱刺。最終靠著薩拉赫（Mohamed Salah）上半場操刀罰球、下半場奧利基（Divock Origi）射門，終場利物浦以2比0擊敗熱刺，隊史第六度拿下冠軍。

利物浦和熱刺都排出最好的陣容，熱刺凱恩（Harry Kane）傷癒歸隊先發，本賽季雙方交手兩次都由利物浦拿下，不過開賽僅25秒，西索科（Moussa Sissoko）禁區手球就給利物浦12碼機會，薩拉赫操刀主罰，洛里斯（Hugo Lloris）撲對邊但是沒能攔截下。

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▲▼歐冠決賽,利物浦對決熱刺 。（圖／達志影像／美聯社）

第2分鐘薩拉赫順利進球利物浦1比0，第5分鐘孫興慜拿球盤帶被清球，特里皮爾（Kieran Trippier）開角球沒有好機會，第10分鐘孫興慜被三人包夾，球被清出後西索科一腳遠射踢飛，利物浦回防馬內（Sadio Mané）左路機會先被特里皮爾化解，第17分鐘艾諾特（Trent Alexander-Arnold）左邊斜射出界。

這時一名長髮球迷突然衝入賽場，遭到工作人員制止，第20分鐘孫興慜一對一機會被化解，不過球權還在熱刺傳到門前先被艾利臣（Alisson Becker）沒收，第23分鐘羅斯（Danny Rose）先化解 32分鐘羅斯人球分過不過和孫興慜沒搭配好。第34分鐘特里皮爾開角球先被頂開，亨德森（Jordan Henderson）橫傳出界。

▲▼歐冠決賽,利物浦對決熱刺 。（圖／達志影像／美聯社）

熱刺掌握6成的球權但門前沒有太多機會，38分鐘羅拔臣（Andrew Robertson）遠射洛里斯撥開，利物浦開角球薩拉赫想凌空抽射踢飛，第44分鐘阿里門前給到孫興慜給長了，埃里克森（Christian Eriksen）射門踢高，利物浦1比0進入下半場。

下半場48分鐘凱恩橫傳但沒有隊友接應，第51分鐘費爾通亨（Jan Vertonghen）傳給孫興慜但越位，第53分鐘菲爾米諾（Roberto Firmino）起腳被洛里斯守住、54分鐘阿里禁區起腳被擋下，第58分鐘費爾通亨頭槌偏了，71分鐘特里皮爾橫傳先被沒收，薩拉赫回防右點被清開。

▲▼ 歐冠決賽利物浦對決熱刺 。（圖／達志影像／美聯社）

第73分鐘孫興慜給到左路的阿里吊球，艾利臣跳起收下，74分鐘孫興慜要過人先被雲迪克（Virgil van Dijk）清開，79分鐘特里皮爾傳中，阿里頭槌頂高了，第80分鐘孫興慜中路遠射、莫拉（Lucas Moura）再補可惜都被擋下，孫興慜再射門但太正，85分鐘埃里克森開定位球攻門被撲救出，孫興慜頂飛。

87分鐘利物浦開角球後，熱刺防守混戰出現失誤，讓奧利基左路斜射破門，利物浦2比0領先鎖定勝利，傷停補時羅斯、孫興慜起腳太正，凱恩被三名球員包夾起腳再被守住，熱刺狂轟球門都被守下，最終利物浦以2比0擊敗熱刺奪冠。

利物浦過去九度闖進歐冠決賽，並拿下五次冠軍，今天以2比0擊敗熱刺後，拿下隊史第六座冠軍，僅次於皇家馬德里以及AC米蘭。

▲▼ 歐冠決賽利物浦對決熱刺 ,孫興慜 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 歐冠
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