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白馭珀養膝傷今年改雙打爭取奧運機會　世錦賽仍單打

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▲▼瑞森盃,白馭珀 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲白馭珀參加瑞森盃一日店長活動 。（圖／記者謝孟儒攝）

記者謝孟儒／台北報導

2019 REDSON CUP 瑞森盃1日在台北紅館開打，中華隊女單好手白馭珀也特別擔任一日店長，去年台北公開賽參與女單賽事之後，今年初改雙打，並搭配吳玓蓉出賽蘇迪曼盃，但拿下兩敗。白馭珀說明，「主要是因為膝蓋還在養傷的緣故，但也不會放棄單打。」

白馭珀首次擔任一日店長笑稱，「第一次來很新鮮，完全沒有經驗，要推薦人家東西，也怕人家會不喜歡，因為這是我喜歡的東西，不過看到球迷們很熱情跟我聊天還要拍照也覺得很開心。」

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目前單打世界排名53的白馭珀，今年開始轉以雙打為主，和吳玓蓉搭配目前排名61，「主要是膝蓋受傷，去年底都在養傷，右膝陸續在發炎恢復沒有那麼快，在這段期間也可以試著打雙打，對膝蓋的負荷可能沒那麼強，教練就說那要不要試試看，8月的世錦賽就會打單打，也被點名點到了，教練就說去嘗試。」

▼ 蘇迪曼盃,中華羽球隊, 白馭珀／吳玓蓉 。（圖／CFP）

▲▼ 蘇迪曼盃,中華羽球隊, 白馭珀／吳玓蓉 。（圖／CFP）

白馭珀說，「單打畢竟打那麼久，試試看雙打，單打也不要落差太大，最近以雙打為主，膝蓋剛恢復，希望兼項頻率不要太多，真的避免不了的話就是會挑選重點比賽，下周澳洲公開賽雙打，國內排名賽、全運會、7月之後巡迴賽幾乎也都會參加。」

「和玓蓉的搭配，其實我們很多想法和球路，都算是有經驗選手，但要統整起來。」白馭珀說，「我們滿互補，但在進攻上還沒給對手太大的壓力和威脅，但我們都是有想法的，蘇迪曼盃對上香港和印尼，都是兩個人第一次的大賽，香港那場有機會2比0，但在那場小小狀態都是失誤，是還要再磨練的地方。」

奧運資格的部分，白馭珀說，「就是拼看看女雙比較有機會，因為單打一定要世界前16名，小戴就確定有了名額，那就要拼前16就有難度，不過雙打只要是該國家的第一組，又在世界前30就可以參加。」

▼台北公開賽，白馭珀。（圖／記者顏如玉攝）

▲台北公開賽，白馭珀。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 白馭珀
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