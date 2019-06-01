不斷更新／陳仕朋對決李茲　悍將拚贏球登頂

▲富邦悍將陳仕朋。（圖／記者季相儒攝）



記者顏如玉／綜合報導

富邦悍將1日續戰Lamigo桃猿，推出近況表現佳的本土先發陳仕朋，桃猿則由洋投李茲應戰，兩隊僅剩1場勝差，悍將全力搶勝拚登頂。比賽於下午5時05分開打，精彩賽事鎖定《ETtoday新聞》。

陳仕朋至今出賽8場，戰績4勝3敗，本季對戰桃猿3場，戰績2勝1敗，防禦率3.06，每局被上壘率1.30，尚未挨轟過，近一次出賽 便是對戰桃猿，先發8局用98球，僅被敲5支安打，送出6次三振，沒有任何保送，全場僅失1分非責失，繳出生涯代表作，拿下勝投。

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猿隊李茲本季出賽11場，戰績2勝1敗，防禦率5.94，近幾場先發並不理想，包括前一場對戰悍將，先發5.2局慘丟8分皆為責失，承擔敗投。面對悍將打線，李茲被打擊率0.303；對右打者被打擊率高達0.344，不過對左打者被打擊率僅0.265。

兩隊先發名單：

富邦悍將打序：

王正棠 , 2B

高孝儀 , LF

胡金龍 , DH

林益全 , 1B

蔣智賢 , 3B

林哲瑄 , CF

申皓瑋 , RF

李宗賢 , SS

林宥穎 , C

Lamigo桃猿打序：

陳晨威 , LF

林立 , 3B

柏納帝那 , CF

林泓育 , C

朱育賢 , 1B

陳俊秀 , DH

藍寅倫 , RF

郭嚴文 , 2B

余德龍 , SS