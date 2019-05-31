不斷更新／林哲瑄、王正棠轟退姐姐　桃猿3局1比5悍將

▲王溢正。（圖／記者黃克翔攝）

體育中心／綜合報導

桃猿31日在主場迎戰富邦悍將，富邦派出洋投羅力（Mike Loree），桃猿則是開季5連勝本土左投王溢正把關，桃猿近期2連勝，富邦客場3連勝。

1局上，王正棠三振，高孝儀敲深遠二壘安打衝上壘時遭到刺殺，蔣智賢安打，林益全再被三振。1局下，陳晨威左外野接殺，林立安打後盜壘失敗，柏納帝那敲左外野飛球接殺，1局結束0比0。

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2局上，申皓瑋、林哲瑄連續安打，林威廷犧牲觸擊攻佔二、三壘，李宗賢敲內野滾地球形成兩出局，方克偉敲右外野安打帶回2分，中斷王溢正連10局無失分，悍將2上2比0領先桃猿。2局下，林泓育敲二壘滾地球，朱育賢一壘前滾地球，然後郭嚴文敲右外野飛球遭到接殺。

3局上，蔣智賢、林益全都以二壘滾地球出局，蔣智賢中斷連5打數安打，申皓瑋敲左外野飛球接殺。3局下，藍寅倫安打，兩出局後陳晨威掃出右外野全壘打牆前落地的三壘安打帶回1分，桃猿1比2悍將。

▲方克偉。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳晨威。（圖／記者黃克翔攝）

▲林哲瑄。（圖／記者黃克翔攝）

4局上，林哲瑄鎖定王溢正球路轟出全壘打，本季第2轟，林威廷掃出中外野安打，李宗賢安打推進上二壘，方克偉滾地球再推進上三壘，王正棠轟出兩分砲，悍將再拉開比數至5比1領先，本季第2轟。「姐姐」王溢正退場，由賴智垣接替。高孝儀抓低球攻擊掃出右外野安打，蔣智賢敲三壘滾地球出局。

王溢正此戰投3.2局，被敲9安打，包括2轟，有2次三振，沒有保送，失掉5分，目前為敗投候選人。

富邦悍將先發打序

1 二 王正棠

2 左 高孝儀

3 一 蔣智賢

4 指 林益全

5 右 申皓瑋

6 中 林哲瑄

7 三 林威廷

8 游 李宗賢

9 捕 方克偉

桃猿先發打序

1 左 陳晨威

2 三 林立

3 中 伯納帝那

4 捕 林泓育

5 一 朱育賢

6 二 郭嚴文

7 右 藍寅倫

8 指 廖健富

9 游 林承飛