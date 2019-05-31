不斷更新／王勝偉陽春砲炸裂　3局統一2：2兄弟

▲王勝偉。（圖／記者黃克翔攝）

記者黃詩崴／綜合報導

中信兄弟31日主場迎戰統一獅，兄弟推蔡齊哲掛帥先發；統一則推江辰晏先發。1下兄弟開路先鋒王威晨敲出二壘安打，隨後靠著推進上三壘，再用雙盜壘拿下第1分。2上統一靠著2個保送攻佔滿壘，莊駿凱敲出帶有2分打點二壘安打。3下王勝偉轟出陽春砲，3局結束，統一2：2兄弟。

1局上，統一進攻，潘武雄遭到三振，黃恩賜中外野飛球遭接殺，蘇智傑遭到三振。

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1局下，兄弟進攻，王威晨打穿三壘防線二壘安打，吳東融成功犧牲觸擊送跑者上二壘，彭政閔遭到三振，詹子賢遭到敬遠保送，兄弟發動雙盜壘三壘跑者回本壘得分、一壘跑者上二壘，張志豪遭三振。

2局上，統一進攻，陳鏞基選到四壞保送，陳重羽中外野飛球遭接殺，林祖傑投手上空飛球遭接殺，楊家維打穿三遊防線一壘安打，郭峻偉選到四壞保送，莊駿凱左外野二壘安打帶有2分打點，潘武雄右外野飛球遭接殺。

2局下，兄弟進攻，陳子豪遭到三振，里迪右外野飛球遭接殺，黃鈞聲遭到三振。

3局上，統一進攻，黃恩賜遭到三振，蘇智傑三壘界外飛球遭接殺，陳鏞基右外野飛球遭接殺。

3局下，兄弟進攻，王勝偉左外野陽春砲，王威晨二壘方向一壘安打，吳東融右外野界外飛球遭接殺，彭政閔選到四壞保送，詹子賢一壘界外飛球遭接殺、跑者回壘不及遭雙殺。

江辰晏本季8場先發，其中4場優質先發，拿下2勝3敗，防禦率4.06的成績。對戰兄弟3場，吞下2敗，不過對戰防禦率僅1.93。

蔡齊哲本季10場出賽、9場先發，其中4場優質先發，拿下2勝4敗，防禦率5.66的成績，近期表現不佳，個人吞下3連敗。

統一獅先發打線如下，一棒指定打擊潘武雄、二棒三壘手黃恩賜、三棒左外野手蘇智傑、四棒一壘手陳鏞基、五棒右外野手陳重羽、六棒游擊手林祖傑、七棒二壘手楊家維、八棒捕手郭峻偉、九棒中外野手莊駿凱。

中信兄弟先發打線如下，一棒三壘手王威晨、二棒二壘手吳東融、三棒指定打擊彭政閔、四棒左外野手詹子賢、五棒中外野手張志豪、六棒右外野手陳子豪、七棒一壘手里迪、八棒捕手黃鈞聲、九棒游擊手王勝偉。

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