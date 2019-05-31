運動雲

>

不斷更新／王勝偉陽春砲炸裂　3局統一2：2兄弟

ETtoday運動雲

▲▼0326 中華職棒中信兄弟主場開幕戰兄弟VS桃猿-王勝偉。（圖／記者黃克翔攝）

▲王勝偉。（圖／記者黃克翔攝）

記者黃詩崴／綜合報導

中信兄弟31日主場迎戰統一獅，兄弟推蔡齊哲掛帥先發；統一則推江辰晏先發。1下兄弟開路先鋒王威晨敲出二壘安打，隨後靠著推進上三壘，再用雙盜壘拿下第1分。2上統一靠著2個保送攻佔滿壘，莊駿凱敲出帶有2分打點二壘安打。3下王勝偉轟出陽春砲，3局結束，統一2：2兄弟。

1局上，統一進攻，潘武雄遭到三振，黃恩賜中外野飛球遭接殺，蘇智傑遭到三振。

請繼續往下閱讀...

1局下，兄弟進攻，王威晨打穿三壘防線二壘安打，吳東融成功犧牲觸擊送跑者上二壘，彭政閔遭到三振，詹子賢遭到敬遠保送，兄弟發動雙盜壘三壘跑者回本壘得分、一壘跑者上二壘，張志豪遭三振。

2局上，統一進攻，陳鏞基選到四壞保送，陳重羽中外野飛球遭接殺，林祖傑投手上空飛球遭接殺，楊家維打穿三遊防線一壘安打，郭峻偉選到四壞保送，莊駿凱左外野二壘安打帶有2分打點，潘武雄右外野飛球遭接殺。

2局下，兄弟進攻，陳子豪遭到三振，里迪右外野飛球遭接殺，黃鈞聲遭到三振。

3局上，統一進攻，黃恩賜遭到三振，蘇智傑三壘界外飛球遭接殺，陳鏞基右外野飛球遭接殺。

3局下，兄弟進攻，王勝偉左外野陽春砲，王威晨二壘方向一壘安打，吳東融右外野界外飛球遭接殺，彭政閔選到四壞保送，詹子賢一壘界外飛球遭接殺、跑者回壘不及遭雙殺。

江辰晏本季8場先發，其中4場優質先發，拿下2勝3敗，防禦率4.06的成績。對戰兄弟3場，吞下2敗，不過對戰防禦率僅1.93。

蔡齊哲本季10場出賽、9場先發，其中4場優質先發，拿下2勝4敗，防禦率5.66的成績，近期表現不佳，個人吞下3連敗。

統一獅先發打線如下，一棒指定打擊潘武雄、二棒三壘手黃恩賜、三棒左外野手蘇智傑、四棒一壘手陳鏞基、五棒右外野手陳重羽、六棒游擊手林祖傑、七棒二壘手楊家維、八棒捕手郭峻偉、九棒中外野手莊駿凱。

中信兄弟先發打線如下，一棒三壘手王威晨、二棒二壘手吳東融、三棒指定打擊彭政閔、四棒左外野手詹子賢、五棒中外野手張志豪、六棒右外野手陳子豪、七棒一壘手里迪、八棒捕手黃鈞聲、九棒游擊手王勝偉。

快下載《ETtoday新聞雲》App，準時鎖定中職賽事直播外，5/3-5/31只要每天打開《ETtoday新聞雲》App，進入「中職看ET 上半季冠軍神預測」活動，投票給你認為最有機會奪冠的隊伍，參加投票即可抽【預測參加獎】，預測中季冠軍隊還可再抽【預測成功獎】，雙重大獎等你拿，還不快來滑一下！

關鍵字： 中華職棒中信兄弟統一獅
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

中職／紀品宏遭紐維拉爆頭流血　猿迷象迷現場互嗆

NBA冠軍戰／暴龍G1以118比109擊落勇士　西亞卡姆飆32分比下柯瑞

中職／味全龍教練團再添2名　郭勝安、陳志偉入列

中職／留不住了？樂天巨人準備網羅中職最強洋投索沙

中職／3洋將規定已多年　伯納：需要修正

「跟著裘爺發大財」　李亦伸鐵口預測G1勝負

讀者回應

﻿

最新新聞

1林煜清降二軍　富邦下周先發2選1

2宋家豪9球投1局無失分　第16次中繼成功

3王勝偉陽春砲炸裂　3局獅2：2象

4啟明學生黃仁鼎為兄弟開球圓夢

5王柏融一滾出局　推進隊友製造得分

熱門新聞

1紐維拉砸紀品宏　猿迷象迷爆衝突

2暴龍總冠軍戰G1以118比109擊落勇士

3味全龍教練團　郭勝安陳志偉入列

4樂天巨人準備網羅索沙

53洋將規定多年　伯納：需要修正

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

柏納帝那漂亮滑接，沒收林明杰可能形成的安打 | 05/29 兄弟 vs Lamigo 九局上

雙傑6月欲改寫台灣登山史！　挑戰8611M世界第二高峰K2

柏納帝那再見安打 桃猿3比2氣走兄弟

李宗賢游擊方向滾地球，林祖傑漂亮滑接，但傳向一壘發生暴傳 | 05_29 統一 vs 富邦 三局下

李宗賢中間方向滾地，靠著林祖傑的失誤站上一壘 | 05_30 統一 vs 富邦 七局下

爆高雄副市長包庇親妹偽造文書　藍議員酸韓：我知你忙著選總統

酒駕撞死2人「一直減刑」判7年　男大生父痛哭：這就是台灣的法律

熱血「指揮哥」遇火警支援疏導 霸氣守護消防水帶：不要壓管子

明日花綺羅不滿意孫生Size　羞談持久度「感覺他時間比較短」

北宜超狂漂移！超車失控衝向山壁　華麗自轉「車頭炸裂」保桿噴飛
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366