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陳建禎7月初回歸奧運培訓隊　想再和王明浚、戴儒謙拼亞錦

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▲▼亞瑟士排球錦標賽,陳建禎 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲亞瑟士排球錦標賽,陳建禎 。（圖／記者謝孟儒攝）

記者謝孟儒／台北報導

前「台灣隊長」陳建禎1日出席亞瑟士排球錦標賽明星賽，吸引大批球迷關注，而5月底宣布退出日本排球聯賽一級球隊松下黑豹後，也預計7月就會回左訓中心和奧運培訓隊一起訓練，「電眼雙胞胎、王明浚、戴儒謙都在那裡，他們也都希望我能回去。」

陳建禎在去年印尼雅加達亞運後退出國家隊，是否願意再重披中華隊戰袍，陳建禎在亞俱男排隨日本松下黑豹隊來台時沒有把握說死，「不知道會不會找我，也許會給年輕人機會，目前還沒想那麼多。」而5月底決定離開松下黑豹後，下一步還是想往旅外走。

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▼陳建禎離開松下黑豹。（圖／記者張克銘攝）

▲陳建禎。（圖／記者張克銘攝）

中華排協年初公佈奧運培訓隊名單，將要征戰亞錦賽以及年底的奧運資格賽，陳建禎也在其中，不過是否要重回國家隊一直都還不確定。排協秘書長鄭松益5月曾提到，「劉鴻敏、劉鴻杰是確定已經在培訓隊了，就看陳建禎的想法。」

陳建禎今天則提到，「還是有收到國家隊的徵召，還是有跟協會聯絡，順利的話我7月1日就會回到左訓中心報到，名單一直有把我算在內。」他笑稱，「去年講成這樣，今年叫我回來，其實參加也不一定會選上（最後的名單），去年亞運之前宣布這消息，但亞運又拿下這成績，我還是滿希望在代表隊這邊做一個結束。」

▼亞運男排，中華VS沙烏地阿拉伯，陳建禎。（圖／記者張克銘攝，下同）

▲亞運男排，中華男排，中華VS沙烏地阿拉伯，黑狗陳建禎。（圖／記者張克銘攝）

不過一直以來的戰友兼好友的王明浚、戴儒謙這次都入選名單，其中王明浚在去年亞運前受傷，未能被選進名單內，因此後來中華隊睽違20年再奪牌，也是陳建禎心裡的小小遺憾，因此希望能夠再一起征戰。重感情的陳建禎笑說，「抵不住人情壓力，所以沒意外的話還是會回去。」

加上這次中華隊迎來塞爾維亞籍的總教練Moro，陳建禎說，「不然我覺得自己打太多年了，學弟的機會很少，也不一定我是最好，我又想要看看外籍教練也什麼不一樣的地方，教練對我們不熟悉，用兵會最公正公平，也會想要看他訓練方式和內容再學習，我是不是有能力被認定能在中華隊。」

陳建禎預計7月1日回到左訓，不過距離奧運資格賽還有一段時間，重點想先放在8月的亞錦賽，先回到培訓隊，看看能不能有機會和王明浚、戴儒謙再一拼最好的成績。

▲亞運男排銅牌戰，中華男排vs卡達，陳建禎。（圖／記者張克銘攝）

關鍵字： 陳建禎
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