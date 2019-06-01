玉山盃／潘文輝再破個人紀錄飆速153　畢業前目標160KM

▲玉山盃，新北市潘文輝。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

玉山盃全國青棒錦標賽1日展開四強賽，新北市高一投手潘文輝後援登板飆最快153公里，再破個人紀錄，他賽後表示，畢業前想投到160公里。

潘文輝9局登板接替先發投手林子崴，總教練周宗志表示，「他在宜蘭就有飆過150公里，之前是先發，這次讓他後援，感受一下四強賽的張力，也鼓勵他盡情展現他的球速優勢。」

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潘文輝後援頻頻飆速，先以二壘滾地球解決打者，接著被張聖豪敲出安打，再讓潘振宇敲出游擊滾地球野手選擇上壘，發生暴投讓跑者上二壘，陳唯翔敲二壘滾地球，無失分完成任務。他後援1局，最快球速飆153公里，突破他在預賽曾投150公里的紀錄，而且除了兩顆落於148公里之外，其他速球都有破151公里。

原本潘文輝設定目標高二投到155公里，他此戰催到最快球速大螢幕亮出155公里，不過經球探現場確認應為153公里，讓他誤以為已經達成目標，潘文輝說，「看到（球速）有點嚇到，先發比較緊張，後援就想說投給他們打，盡力加速。」誤以為達成155公里目標後，他笑說，「那下個目標是畢業前投160公里。」不過他也提到，若要增快，投球動作就要做確實，肌力也要增強。

潘文輝去年到穀保招生考試時就飆出148公里，不過高一上學期時常受傷，直到高一下學期才開始展現速球威力，再搭配指叉球當武器壓制打者。穀保教練鄭志強說，「其實他之前常受傷，訓練量跟不上，但他很聽話，跟著我們做的訓練，平常就讓身體習慣用力丟的動作，才能把控球也顧好，不會速球亂飄，相信未來無可限量。」