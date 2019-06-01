玉山盃／林子崴8局飆8K無失分　新北連5年闖冠軍戰

▲玉山盃，新北市林子崴。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

玉山盃全國青棒錦標賽1日展開四強賽，左投林子崴投出8局好投，潘文輝後援1局無失分，何恆佑3安打猛打貢獻3打點，投打展現水準，以7比0獲勝，拿下冠軍戰門票。

新北市2局下進攻，利用失誤及保送攻佔三壘，何恆佑安打送回1分，3局下中心打線發威，林吳晉瑋、林辰勳安打再下一城， 4局下也利用岳政華安打進帳1分，連3局攻下1分後，5局下何恆佑再建功，掃清壘三壘安打將比數拉開，8局下則是岳政華、林吳晉瑋安打連線添1分，最終就以7比0獲勝。

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何恆佑掃3安打貢獻3打點，總教練周宗志說，「他之前黑豹旗、木棒聯賽都扛中心打線，因為缺開路先發人選，因為他腳程帥所以拉到第一棒當開路先鋒，表現很出色。」守備方面，周宗志認為，除了有1次牽制失誤較不應該之外，其他都還好，守備是這次玉山盃調整的重點，明天冠軍戰也是提醒球員守備為主，避免不必要失誤。

林子崴主投8局飆8次三振，用101球，被敲5支安打，有2次保送，周宗志坦言，「他前3局表現跟平常有落差，比賽過程中才調整回來，今天配球上壞球偏多，4局後他才找回節奏。」

兩隊頻頻發動盜壘，捕手阻殺大車拼，新北市林辰勳演出2次盜壘阻殺，新北多達6次盜壘企圖，台東捕手張聖豪抓到3次，也被盜壘3次，周宗志說，「有純粹盜壘，也有戰術沒執行好的部分，還要再調整。」

新北市2015年至2017年達成玉山盃三連霸，去年在冠軍戰不敵高雄市，今年誓言要重返榮耀，目前已經連續5戰無責失分，投手群表現相當亮眼，冠軍戰也將放手一博，除了林子崴受隔場限制之外，其他投手都能待命登板。