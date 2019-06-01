中職／味全龍球迷會近千人參加　師母落淚：龍迷回家！

▲味全龍球迷會。（圖／記者歐建智攝）

記者歐建智／彰化報導

「龍迷回家」！味全龍重返職棒首次官方球迷見面會，今天（1日）在彰化成美文化園舉辦，有新味全龍教練團在內共12位前龍將出席，有近千位的球迷參加，師母謝榮瑤一開始就掉淚，領隊吳德威說：「2010年重返榮耀。」總教練葉君璋說：「目標是一軍第3年打進季後賽。」

今天出席味全龍球迷會的有魏應充、領隊吳德威、總教練葉君璋、教練黃煚隆、張泰山、黃平洋、羅世幸、陽介仁、林光宏、陳大順、李明勳、蔡昆祥、黃自強、陳長揚及王建強等12位前龍將。

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一開始播放味全龍以前到1999年總冠軍賽3連霸的影片，師母看到影片就哭了，她表示，本來已調整好心情，但最後還是忍不住，看到這麼多的龍迷，接下來新的球隊，新領隊有年輕人新思維，之後老龍迷、年輕龍迷，會讓這條紅龍繼續發揚繼續走，龍迷回家了。

領隊吳德威表示，有期待也有壓力在身上，現在已看不到以前青春時期看棒球的激動，未來會把科技及創新帶進球隊，新球隊有打造新球星，味全龍2.0、3.0會一直下去，2021年重返榮耀。

總教練葉君璋說：「目標是一軍第3年打進季後賽。」黃煚隆表示，龍隊第3代球員要出現了，未來要締造4連霸。

現場有近千位球迷參加，魏應充親自下廚，準備肉圓、米糕以及有味全龍logo的紅頭餅，澳洲職棒鯊魚隊總經理也到場。