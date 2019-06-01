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法網／詹詠然混雙擊敗前澳網冠軍進16強　跨出衛冕第一步

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▲詹詠然和多迪格攜手晉級。（圖／劉雪貞提供）

▲詹詠然和多迪格攜手晉級。（圖／劉雪貞提供）

記者林育正／綜合報導

挑戰在法網混雙衛冕的詹詠然，1日凌晨與克羅埃西亞搭檔多迪格（Ivan Dodig）以7比6(5)、6比2擊敗曾拿下2017年澳網混雙冠軍的美國老將史皮爾斯(Abigail Spears)和哥倫比亞名將卡巴爾（Juan Sebastian Cabal)晉級16強。

詹詠然和多迪格為去年法網混雙冠軍，不過兩人在本屆法網並未名列種子組合。首輪對上同樣非種子的史皮爾斯／卡巴爾，首盤各兩次互相破發殺進搶7。剛開局也是一陣互破發球分，但最後詹詠然／多迪格6比3搶先取得盤末點。雖然對手舊回兩分，但仍以7比6(5)拿下。

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比賽進入次盤，詹詠然／多迪格首局就突破對手發球局，接著在第6局再次破發，這盤沒有被對手取得任何破發點，並且在第1個賽末點就拿下，終場7比6(5)、6比2帶走勝利晉級16強。

16強戰，詹詠然將對上德國的葛安菲特(Anna-Lena Groenefeld)以及哥倫比亞選手法拉(Robert Farah)。如果能在混雙連霸，詹詠然和多迪格將帶走12萬2000歐元獎金，約合台幣430萬。

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關鍵字： 法網詹詠然
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